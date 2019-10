Burenstrijd op z’n allerlelijkst: ‘fans’ maken vliegtuigtickets voor verongelukte Sala in aanloop naar derby TLB

27 oktober 2019

08u59 0 Buitenlands voetbal Voetbalderby’s kunnen het mooiste, maar ook het lelijkste in fans naar boven halen. Dat blijkt andermaal in Wales.

In de Engelse tweede klasse (Championship, red.) staat straks, om 13u Belgische tijd, de burenstrijd tussen Swansea City en Cardiff geprogrammeerd in de Engelse tweede klasse. Cardiff speelde vorig seizoen nog in de Premier League en dus hadden de fans van Swansea ruim de tijd om na te denken over welke stunt ze zouden uithalen bij de eerstvolgende clash. Maar het resultaat van dat ‘denkwerk’ is niet al te fraai.

Op de sociaalnetwerksites circuleren foto’s van vliegtuigtickets van ‘Swansea City Airlines’ voor Emiliano Sala. Daarop staat onder meer te lezen dat de vlucht met nummer ‘D3AD’ van Nantes naar Cardiff gaat. Ook de naam van de overleden Argentijn staat op boardingpass. Cardiff nam de Argentijnse spits in de winter over van de Franse club Nantes. De 28-jarige Sala overleed op 21 januari van dit jaar echter op weg naar Wales, toen een klein vliegtuig waar hij in zat neerstortte.

Politie wil makers opsporen

De schandalige actie is ook Swansea City zelf niet ontgaan. De club publiceerde een statement op haar website om de daad te veroordelen. “Swansea City is zich bewust van het schandelijke beeld met betrekking tot trieste dood van Cardiff-spits Emiliano Sala dat momenteel op de sociale media circuleert in aanloop naar de derby van Zuid-Wales”, klinkt het. “We werken nauw samen met de politie van Zuid-Wales, die de makers zal proberen opsporen.”

“Het beeld is schandelijk en vertegenwoordigt op geen enkele wijze deze voetbalclub of onze supporters. We hebben een nultolerantiebeleid ten aanzien van elk discriminerend, onaanvaardbaar of antisociaal gedrag, en dat beleid zal voor, tijdens en na de derby van zondag strikt worden gehandhaafd. Supporters die dergelijke beelden tonen of zich op onaanvaardbare wijze gedragen, riskeren strafrechtelijke vervolging.”

Swansea fans have printed these off ahead of the South Wales derby on Sunday😳 pic.twitter.com/OjildKfE49 Casual Mind(@ CasualMind_) link