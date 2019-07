Zware ergernis om ‘Gaga-transfer’: Ramans overgang naar Schalke sleept aan KTH

05 juli 2019

08u05

Bron: Bild 0 Once the deal has been completed Benito Raman looks to be our new no.9 #s04 pic.twitter.com/Jcj4dG6NTQ Schalke News(@ Schalke04FCNews) link Bundesliga Der grösste GAGA-transfer noemt Duitse krant Bild het. De grootste gagatransfer. Bijna een maand sleept de overgang nu al aan. Benito Raman heeft dan wel al zijn medische testen afgelegd bij Schalke 04 en huppelt ook al enkele dagen rond in een outfit van de Königsblauen, maar een discussie tussen clubs en agenten over kleinigheden houden de deal op. Een soap met veel ergenissen.

Sinds 9 juni hangt een deal in de lucht, maar de klok tikt gewoon verder. Een oplossing is niet veraf, maar toch is Benito Raman (24) is nog altijd officieel geen speler van Schalke 04. Hij is medisch gekeurd en sinds woensdag traint hij ook in een outfit met het nummer 9 mee, maar noch Dusseldorf noch Schalke hebben de deal aangekondigd. Bij Dusseldorf, op papier nog altijd zijn werkgever, wijzen ze naar Schalke en de zaakwaarnemers die in de deal betrokken zijn - discussie over de commissies. Bij de club uit Gelsenkirchen en in het kamp-Raman onthouden ze zich van commentaar. De ex-speler van onder andere Gent, Beerschot en Standard, die zich in de Bundesliga knap herlanceerde, hoopt op een snelle afhandeling. Het zaakje sleept al lang genoeg aan.

Raman had twee dagen vrijaf gekregen om zijn zaken te regelen. Dat ik dan in de krant zie dat hij daar rondloopt in een Schalke-outfit, daar geef ik liever geen commentaar op Lutz Pfannenstiel, sportief directeur van Dusseldorf

Bild, Duitse boulevardkrant die niet om een straffe kop verlegen zit, doopt de soap in zijn vrijdageditie ‘Der grösste GAGA-transfer’. Met in zijn Pluszone een overzicht van alle afleveringen in het pokerspel sinds 9 juni. Het persoonlijke akkoord voor vijf jaar. De schreeuw van Raman dat hij enkel bij Schalke wil spelen en dat niemand hem zal tegenhouden. De vlammende ontkenning van Dusseldorf over een nakend akkoord drie weken geleden. Zijn trainer die hem heeft opgegeven. De quotes van ene Mohamed Al Faiech, zaakwaarnemer die volgens Bild tussen de twee clubs onderhandelt. De medische keuring van afgelopen dinsdag. De transfersom van 13 miljoen euro zonder bonussen, die volgens bepaalde bronnen amper 6,5 miljoen bedraagt. En vervolgens de laatste commentaar van Dusseldorf gisteren. Sportief directeur Lutz Pfannenstiel: “Raman had twee dagen vrijaf gekregen om zijn zaken te regelen. Dat ik dan in de krant zie dat hij daar rondloopt in een Schalke-outfit, daar geef ik liever geen commentaar op. Er is wat onenigheid tussen Schalke en enkele zaakwaarnemers onenigheid is. Maar dat is onze zaak is. Ik ga er niet vanuit dat de deal nog afspringt, maar dat het zolang duurt, begint op mijn systeem te werken.”

Alle papieren liggen klaar om te tekenen en ook Bernard Tekpetey, die van Schalke naar Dusseldorf verhuist, wacht in spanning de afhandeling mee af. “Het is als een kauwgom die blijft kleven”’ besluit Pfannenstiel.

Bij straks zijn ex-club heeft er een zich niet populair gemaakt.