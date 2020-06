Zwak Dortmund krijgt klappen van Hoffenheim in eigen huis, Kramaric scoort maar liefst vier doelpunten NVE

27 juni 2020

17u23 2 Borussia Dortmund BVB BVB 0 einde 4 HOF HOF TSG 1899 Hoffenheim Bundesliga Een dramatisch seizoenseinde voor Borussia Dortmund. Typische eindeseizoensmatch: nonchalant, weinig beweging, veel foute passes. Andrej Kramaric, die had er wel nog zin in. Met vier doelpunten zorgde de Kroaat eigenhandig voor de zware nederlaag van Dortmund, het verloor nog maar zes keer eerder met zulke cijfers in eigen huis. Thorgan Hazard werd al bij de rust naar de kant gehaald.

Voor Dortmund stond er niets meer op het spel. De tweede plek hadden de geelhemden vorige week tegen Leipzig al veiliggesteld. En dat was te zien aan het spelbeeld. Veel slordigheden. Weinig drang naar voren. Hoffenheim-aanvaller Andrej Kramaric, die had er wel nog zin in op de slotspeeldag. En dat zullen ze bij Dortmund geweten hebben.

De Kroaat opende de score al vroeg in de wedstrijd met een knappe plaatsbal, om op het halfuur een tweede binnen te duwen. Na rust ging de spits door op zijn elan. Eerst profiteerde hij van de zee van ruimte die hij kreeg om zijn hattrick vol te maken, niet veel later mikte hij een penalty goed binnen. De verdiende applausvervanging zullen we er - bij gebrek aan supporters - maar bij denken.

Een enorme blamage voor Witsel en co, die van hun laatste vier thuiswedstrijden maar één keer konden winnen. Het verloor in de Bundesliga nog maar zes keer eerder met vier doelpunten verschil in eigen huis. Ook de Belgen kregen de gele motor niet aan de praat, Hazard werd bij de rust al gewisseld. Bij Dortmund nam Mario Götze afscheid van de club. Hij kwam zelf niet in actie, maar werd vooraf wel geëerd. Hoffenheim springt over Wolfsburg en wordt zesde.

Lees ook:

Net geen evenaring van record: Bayern strandt op 100 goals, Cuisance pakt uit met pareltje in vlotte zege tegen Casteels

Stuntploeg Werder Bremen doet het weer: trouwste Bundesligaclub pakt uit met vooroorlogse score en speelt barrages

⚽⚽⚽⚽



Wat een dag voor Andrej Kramaric! 😍#BVBTSG pic.twitter.com/X1Ss3IWBan Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.