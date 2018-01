Zou jij als supporter van club veranderen voor 200.000 euro? In de Bundesliga deden ze de test MDB

De Bundesliga houdt nog een winterslaap tot 12 januari en dus is er wel wat tijd en ruimte voor wat frivoliteiten. In de Duitse eerste klasse werd telkens een fan van Borussia Mönchengladbach, een van Bayern München en een van Borussia Dortmund uitgenodigd op kantoor om met een bijzonder straf voorstel uit de hoek te komen. Zullen de supporters zwichten en voor 200.000 euro van club veranderen of is clubliefde niet te koop? In bovenstaand filmpje komt u het te weten.

YouTube rv