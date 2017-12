Zo vurig neemt Christoph Daum het op voor bedreigde coach Stöger: "In Köln werpen we niet langer trainers als gebruikte schoenen weg" Bart Fieremans

14u02

Bron: Eigen berichtgeving, Die Welt 0 EPA Peter Stöger zag zich geconfronteerd met een ultimatum van FC Köln: zaterdag moet hij punten halen op Schalke 04. Bundesliga Met amper 2 op 39 punten staat FC Köln troosteloos laatste in de Bundesliga. Geen wonder dat trainer Peter Stöger onder vuur ligt en de club legde hem ook een ultimatum op: zaterdag verliezen op Schalke 04 en hij mag zijn koffers pakken. Met een opvallend pleidooi hoopt Kölnboegbeeld Christoph Daum echter dat Stöger aanbljift.

"Stöger heeft al ongelooflijke dingen in Köln gepresteerd", sprak Daum in de marge van een voetbalcongres. "Iedereen weet dat naar waarde te schatten en wij zijn niet bereid om in een fase dat het niet goed loopt voor de club een trainer als een paar gebruikte schoenen weg te werpen. Zo was het misschien in vroegere tijden, maar in Köln heeft zich veel veranderd."

Daum woont al jaren in de rand van Köln en heeft als ex-trainer en ex-speler een hart voor de club. Hij hoopt vurig dat FC Köln zich uit de benarde situatie weet te redden: "Ik ben blij dat Stöger ook onverwurmbaar aan FC Köln vasthoudt. We wensen dat hij samen met de ploeg het succes terugvindt. Zolang het behoud mathematisch mogelijk is, moet het geloof blijven. Waarom zou ik anders nog naar het stadion komen als de aantrekkingskracht van het succes weg is?"

Photo News Het hart van Christoph Daum klopt voor Köln.

Ik wens dat Stöger samen met de ploeg het succes terugvindt Christoph Daum

Met twee punten uit dertien wedstrijden zouden veel clubs hun trainer al veel eerder de laan uitgestuurd hebben. Maar de Oostenrijker Stöger geniet iets meer krediet omdat hij FC Köln als tweedeklasser in 2014 opnieuw naar de Bundesliga loodste en vorig jaar zelfs Europees voetbal afdwong. De prestatie in de Europa League van Keulen dit seizoen staat ook in schril contrast met de competitie: de ‘Geissböcke’ klopten onlangs Arsenal met 1-0 en kunnen nog steeds Europees overwinteren. Sinds de oprichting van FC Köln in 1948 is Stöger ook de langszittende coach van de club: hij is nu aan zijn vijfde seizoen bezig.

Daum zelf is na zijn ontslag in september als bondscoach van Roemenië opnieuw beschikbaar op de trainersmarkt. Hij zou zich graag ergens engageren. "Ik hou van mijn beroep en er zijn zoveel opwindende opdrachten. Maar voorlopig heb ik geen concrete feedback van mogelijke clubs."