Zo dominant dat het saai wordt: Bayern zesde seizoen op rij los op kop Als zelfs de eigen CEO om meer tegenstand vraagt... Bart Fieremans

21 januari 2018

08u00

Bron: Eigen berichtgeving 4 Bundesliga O ironie: bij Bayern moppert zelfs CEO Karl-Heinz Rummenigge over te weinig spanning in de Bundesliga. Met 13 punten voorsprong halfweg freewheelt der Rekordmeister voor de zesde keer op rij naar de titel. "Bayern heeft een abonnement op de titel", zegt Duits Antwerp-legende Hans-Peter Lehnhoff.

Een grote competitie garandeert geen spannende titelstrijd. In liefst vier van de vijf grote voetballanden lijkt de kampioen al gekend: Manchester City staat los op kop in de Premier League, net als PSG in de Ligue 1, Barcelona in La Liga en Bayern in de Bundesliga. Wat het 'afgrijzen' in Duitsland nog groter maakt: de dominantie van Bayern duurt al zes jaar op rij. Sinds 2012 pakte het vrijwel onbedreigd de titel. Begin dit seizoen leek de club even kwetsbaar. Coach Carlo Ancelotti betaalde het gelag, maar met 'good old' Jupp Heynckes staat Bayern alweer 13 punten los. "De top van het klassement is zo opwindend als een namiddag van een Russische visser voor een ijsgat", luidde het in de Westfälische Nachrichten. En hoe ver is het gekomen als zelfs de eigen CEO Karl-Heinz Rummenigge deze week klaagde bij Sky TV: "Voetbal is emotie, als je tot het eind voor de titel strijdt. De Bundesliga lijdt daaronder. Ik wens dat de concurrentie meer tegen ons zou aanschurken."

We belden Hans-Peter Lehnhoff (54), de legendarische Duitse ex-speler van Antwerp en huidig teammanager bij Leverkusen. Hij interpreteert de woorden van Rummenigge zo: "Hij kan dat wel zeggen, maar uiteindelijk wil hij liever niet dat andere clubs aan Bayern wrikken. Want ze hebben een abonnement op de titel. Zonder titel is het daar grote crisis."

Achtervolgers falen

Leverkusen ontving vorige vrijdag nog Bayern. De 1-3-zege was typisch voor Bayern dit seizoen, vindt Lehnhoff: "Eigenlijk is München dit seizoen minder dominant dan onder Pep Guardiola of toen Heynckes de 'triple' won. Het is nog dominant in het resultaat, maar niet in de speelwijze. Dat hebben 'jullie' toch ook gezien toen Anderlecht ertegen speelde? Ik heb nog nooit geweten dat we zo veel kansen kregen tegen hen als in onze twee duels dit seizoen."

Maar dat zelfs een minder Bayern nog wint, is des te alarmerend. Lehnhoff geeft toe dat de subtopclubs in Duitsland het laten afweten: "Dortmund gaf in 2011 en 2012 wél het goede voorbeeld: als Bayern zwakker is, moet je toeslaan. Je kansen benutten en goals maken. Dat doen de subtoppers niet. En ze pakken van elkaar punten af en verliezen van de 'kleintjes'. Daarom is de achterstand op Bayern zo groot. En natuurlijk is het dan saai. Leverkusen kon het ook niet. Stel dat we vorige vrijdag wonnen, dan schieten andere clubs wakker: 'Hey, Bayern is te kloppen.' Maar het respect voor Bayern is te groot. En die club is zo gewend om te winnen: een keer verliezen is een kleine crisis, twee keer verliezen een grote crisis."

Lehnhoff ziet de andere Bundesligaclubs de kloof niet snel dichten: "Bayern is zo'n grote club, met zo'n fanpotentieel. Duizenden mensen staan op de wachtlijst. Als een fan drie keer niet opdaagt, krijgt hij de vierde keer een brief of hij zijn 'abo' nog wil. En de subtoppers zien hun beste spelers vertrekken, bij Leipzig gaat Naby Keita wellicht voor 90 miljoen euro naar Liverpool. Bij Bayern gaat niemand weg. Ze hebben honderden miljoenen euro op de bank. Uit Duits realisme doen ze nog geen transfers van 100 miljoen euro, maar ook dat zal veranderen. De transferprijzen zijn 'kaputt' nu. Dat maakt het voetbal ongeloofwaardig. Maar de dag komt dat Bayern ook 150 miljoen euro geeft voor een topper." En hoe saai wordt hun dominantie dán?

Meer over Bayern

sport

sportdiscipline

voetbal