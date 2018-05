Wolfsburg-Belgen blijven in Bundesliga na nieuwe zege tegen Duitse tweedeklasser XC

21 mei 2018

22u24 26 Bundesliga Wolfsburg heeft zich verzekerd van behoud in de Bundesliga. In de terugwedstrijd van het Duits degradatieduel rekenden 'die Wölfe’ opnieuw af met Holstein Kiel. Eindstand: 0-1.

Divock Origi vervulde een glansrol in de heenmatch tegen de Duitse tweedeklasser. Onze landgenoot was goed voor een doelpunt en een knappe assist in de 3-1-overwinning. Ook vandaag mocht de Belg zich in de spits uitleven, Koen Casteels stond in doel.

Wolfsburg toonde het meeste initiatief in het wedstrijdbegin. Yunus Malli trapte na tien minuten de openingstreffer tegen de touwen, maar het feestje was van korte duur. De treffer werd afgekeurd, aangezien Origi vanuit buitenspelpositie doelman Kenneth Kronholm hinderde. Ook nadien bleven de bezoekers baas, maar Wolfsburg kon dat veldoverwicht nauwelijks omzetten in concreet doelgevaar.

Na de koffie koos de thuisploeg resoluut voor de aanval. Holstein Kiel had niets meer te verliezen, maar miste de pure kwaliteit om Wolfsburg in verlegenheid te brengen. De netten trilden echter aan de overkant. Een kwartier voor affluiten kopte Robin Knoche een corner tegen de touwen. Weg spanning.

In minuut 84 werd een matige Origi gewisseld. Onze landgenoot miste net voordien een grote kans. De vervanger van de Belg: Landry Dimata, jawel. Die laatste kon uiteindelijk niets meer forceren. Wel viel er nog een doelpunt, maar de verdienstelijke gelijkmaker werd wegens hands afgekeurd. Wolfsburg won zo ook de terugwedstrijd en mag zich volgend seizoen opnieuw bewijzen in de Bundesliga. Holstein Kiel blijft in de Duitse tweede klasse.

Knoche kopt @VfL_Wolfsburg naar een extra seizoen in de Bundesliga 🙌👏 pic.twitter.com/BBT0TfsRmO Play Sports(@ playsports) link