WK in gevaar voor Michy Batshuayi? Afgevoerd op draagberrie en vrees voor ligamentschade De redactie

15 april 2018

20u28

Bron: Eigen berichtgeving 113 Bundesliga Op krukken pikkelde hij uit het stadion, recht richting ziekenhuis. Bij Borussia Dortmund vrezen ze dat Michy Batshuayi in de beladen derby tegen Schalke 04 schade opliep aan de ligamenten. Een breuk werd er niet vastgesteld.

OH OW! Dat wordt bidden voor @mbatshuayi ... 🙏 😥 pic.twitter.com/NV88UGjBS0 Play Sports(@ playsports) link

Batshuayi blesseerde zich na een stevige tackle van Stambouli. Met tranen in de ogen moest de Rode Duivel, aardig op dreef sinds zijn uitleenbeurt aan Dortmund, op de draagberrie van het veld. Spelers voelen vaak meteen hoe ernstig een blessure is. Batshuayi verliet het stadion op krukken en ondergaat momenteel verdere onderzoeken. Er was eerst vrees voor enkelbreuk, maar die bleek ongegrond. De ligamenten zijn wel geraakt. De komende dagen moet blijken hoe ernstig die geforceerd zijn. Mogelijk staat hij toch weken aan de kant.

In de aanloop naar het WK in Brazilië verloren de Rode Duivels ook al een belangrijke aanvaller. Christian Benteke scheurde begin april 2014 de achillespees en mocht een kruis zetten door zijn eerste wereldkampioenschap. Een zware blessure voor Batshuayi is zorgelijk voor Roberto Martínez. Hij is zijn eerste invaller voor Romelu Lukaku mogelijk kwijt. De andere opties voorin zitten in het sukkelstraatje: Christian Benteke speelt een matig seizoen bij Crystal Palace en zat dit weekend op de bank en ook Divock Origi is tot invaller gedegradeerd bij Wolfsburg.