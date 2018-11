Witsel wint het pleit van Casteels met kleinste verschil: Dortmund loopt verder weg van Bayern Redactie

03 november 2018

17u26 0 VfL Wolfsburg WOL WOL 0 einde 1 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Met het oog op de topper tegen Bayern München heeft Borussia Dortmund een prima zaak gedaan in de Bundesliga. Tegen het Wolfsburg van Koen Casteels pakte het een moeizame maar verdiende zege terwijl de Duitse recordkampioen slechts 1-1 gelijkspeelde tegen Freiburg. Axel Witsel speelde de hele match.

Het moeizaam spelende Bayern kwam tien minuten voor tijd wel op voorsprong via Serge Gnabry, maar in de 89ste minuut tikte Lucas Höler de gelijkmaker binnen. Bayern München zag de achterstand op koploper Borussia Dortmund daardoor weer oplopen tot vier punten. Dortmund won bij VfL Wolfsburg wel, dankzij een doelpunt in de 27ste minuut van aanvoerder Marco Reus: 0-1. Witsel maakte de match vol.

Borussia Dortmund - Wolfsburg: 0-1 van Reus

Bayern - Freiburg: 1-0 van Gnabry

Bayern - Freiburg: 1-1 van Holer

