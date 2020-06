Witsel vol lof over ploegmaat Sancho: “Eén van de besten van zijn generatie” Redactie

01 juni 2020

14u38

Jadon Sancho was gisteren de grote man bij Borussia Dortmund, dat met 1-6 won op het veld van Paderborn. Dat zag ook Axel Witsel. De Rode Duivel viel in minuut 68 in en was na afloop van de match vol lof voor de Britse flankaanvaller.

De 20-jarige Sancho scoorde voor het eerst in zijn profcarrière een hattrick. “Hij is één van de besten van zijn generatie”, aldus Witsel. “Hij moet natuurlijk nog veel progressie maken, want hij is nog heel jong. Maar ik weet zeker dat hij als vleugelspeler één van de allerbesten kan worden.”

