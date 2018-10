Witsel verspeelt met Dortmund punten tegen Herta Berlijn: late penalty gooit roet in het eten, Bayern lacht Redactie

27 oktober 2018

17u24 1 Borussia Dortmund BVB BVB 2 einde 2 HEB HEB Hertha BSC Bundesliga Leider Borussia Dortmund heeft op eigen veld onnodige punten verspeeld tegen Herta Berlijn. Een tweede treffer van Sancho leek voor de zege te zorgen, maar in het slot zorgde Kalou vanop de stip ook al met zijn tweede goal van de namiddag voor de 2-2-draw. Axel Witsel maakte de 90 minuten vol.

Na 18 minuten voetballen verschalkte Jadon Sancho de Berlijnse doelman en defensie met een sluw hakje. Het doelpunt werd echter terecht afgekeurd: Marco Reus, die de assist gaf, stond immers buitenspel. In de 27ste minuut was het dan toch raak voor de beloftevolle Engelsman. Sancho was het eindpunt van een snelle omschakeling in de gekende Dortmund-stijl. Hertha kwam echter nog voor de pauze met het antwoord. Salomon Kalou kwam oog in oog met doelman Roma Burki te staan en werkte koelbloedig af.

In de tweede helft bracht Sancho de thuisploeg opnieuw op voorsprong door op de rebound de poging van Marco Reus over de doellijn te duwen. Salomon Kalou wist vanop de stip in extremis nog een puntje te redden voor Berlijn.

Bayen München loopt zo twee punten in op Borussia Dortmund. De titelverdediger won haar duel bij FSV Mainz met 2-1. Jean-Paul Boëtius, ex-Genk, tekende bij de thuisploeg voor de 1-1.

Goals in Dortmund - Herta Berlijn:

GOAL | Zee van ruimte voor Dortmund! Sancho met het doelpunt!



🇩🇪 Dortmund – Berlijn 1️⃣ - 0️⃣#BVBBSC pic.twitter.com/1cLDBIHNK4 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Kalou met de gelijkmaker voor Hertha Berlijn!



🇩🇪 Dortmund – Berlijn 1️⃣ - 1️⃣#BVBBSC pic.twitter.com/a1ETx5fTPT Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Sancho met zijn tweede deze middag!



🇩🇪 Dortmund – Berlijn 2️⃣ - 1️⃣#BVBBSC pic.twitter.com/wxPFdZgFcu Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

PENALTY | Salomon Kalou trapt in het slot van de wedstrijd de gelijkmaker vanop de stip tegen de touwen! 😲



🇩🇪 Dortmund – Berlijn 2️⃣ - 2️⃣#BVBBSC pic.twitter.com/QV9ycjaDqf Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Goals in Mainz - Bayern:

GOAL | Mooie aanval van Bayern München afgewerkt door Leon Goretzka! 👏



🇩🇪 Mainz 05 - Bayern München 0️⃣ - 1️⃣ #M05FCB pic.twitter.com/qkXuecakAc Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Boëtius met de gelijkmaker net na de rust!



🇩🇪 Mainz 05 - Bayern München 1️⃣ - 1️⃣ #M05FCB pic.twitter.com/4RYbcZCHvH Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | Thiago brengt Bayern München opnieuw op voorsprong!



🇩🇪 Mainz 05 - Bayern München 1️⃣ - 2️⃣#M05FCB pic.twitter.com/eWVCMnXmMr Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link