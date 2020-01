Witsel spreekt voor het eerst sinds zijn val: “Masker was wennen, maar stoort me niet” Redactie

07 januari 2020

18u44 2

Eén maand geleden liep Axel Witsel (30) bij een val over een traphekje een zware neusbreuk op. Uitgerekend tegen zijn jeugdliefde Standard maakte de middenvelder van Borussia Dortmund vandaag op winterstage in het Spaanse Marbella zijn comeback. “Het deed deugd om 45 minuten te spelen”, vertelde de Rode Duivel na zijn eerste optreden van 2020. “Het is belangrijk mijn conditie op te krikken, ik denk dat ik helemaal klaar zal zijn voor de match tegen Augsburg (op 18 januari, red.).”

Witsel speelde met masker, iets wat hij nog drie à weken zal moeten dragen. “Voor de veiligheid. Maar het masker stoort me niet. Ik heb er betreffende het zicht geen last van. Sommige van mijn teamgenoten hadden al eens een gebroken neus en hun masker was blijkbaar groter. De eerste twee dagen was het uiteraard wat wennen op training met het masker, maar nadien ging het wel. De val zelf? Het gebeurde thuis, ik had een gebroken neus. Maar ik had het geluk dat de winterstop naderde. Daardoor miste ik geen grootse dingen. Ik heb tien keer getraind gedurende de twaalf vakantiedagen En nu kan ik meteen oppikken met de groep. Dat is goed.”

Witsel sprak ook over de oefenpot die eindigde op een scoreloos gelijkspel, tegen de club waar het voor hem allemaal begon. “Standard is mijn thuis, de club van mijn hart. Het was leuk om iedereen terug te zien. We moeten niet teveel kijken naar het resultaat van de wedstrijd. De fysiek terug omhoog krikken, was het belangrijkste - de minuten in de benen.” Witsel gaf ook nog z’n mening over Emond - die op vertrekken staat naar Nantes. “Ik ben verrast. Ik had niet gedacht dat hij nu zou vertrekken. Maar als Standard die keuze maakt, zal het daar zijn redenen voor hebben. Maar hij was een goeie speler en hij heeft belangrijke goals gemaakt.”

Tot slot kaartte Witsel ook het Champions Leagueduel tegen PSG aan. De Parijzenaars komen op 18 februari voor het eerste duel van de achtste finales afgezakt naar het Signal Iduna Park. “PSG is favoriet, ze hebben talent én ervaring. Het is aan ons om in de heenmatch er een grote match van te maken. We hebben voldoende tijd om er ons op voor te bereiden, eerst goed starten tegen Augsburg.”