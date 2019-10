Witsel scoort juweeltje, maar own-goal in slotminuut voorkomt zege van Dortmund LPB

05 oktober 2019

17u25 0 SC Freiburg SCF SCF 2 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund

Geen zege voor Borussia Dortmund in Freiburg, ondanks een juweeltje van Axel Witsel op aangeven van Thorgan Hazard. Witsel veegde de nul van het bord door een hoekschop van Hazard heerlijk in één tijd op de slof te nemen. Via een mooi uitgespeelde aanval en dito afwerking van Waldschmidt kwam Freiburg tien minuten na rust weer op gelijke hoogte. Dortmund kwam dankzij Hakimi, een huurling van Real Madrid, terug op voorsprong, maar in de slotminuut ging de overwinning teloor door een own-goal van Akanji. Witsel maakte de wedstrijd vol, Hazard werd na 63 minuten gewisseld.

TOOOR | Wat een heerlijke goal van Axel Witsel ! 😍🇧🇪



0️⃣-1️⃣ #SCFBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/Vqz3Myf6BY Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link