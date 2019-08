Witsel ontfermt zich over twee assists in ruime zege Dortmund, officieel debuut voor Thorgan Hazard Redactie

17 augustus 2019

17u25 0 Borussia Dortmund BVB BVB 5 einde 1 AUG AUG FC Augsburg Bundesliga Axel Witsel is met een knal aan de Bundesliga begonnen. De Rode Duivel nam in een overtuigende 5-1-zege van Borussia Dortmund tegen Augsburg twee assists voor z’n rekening. Met een lage voorzet luidde hij de 2-1 in, een knappe hoogte pass op Brandt - die na 68 minuten debutant Thorgan Hazard kwam aflossen - zorgde voor de eindstand. Een ommekeer in het Signal Iduna Park, want Augsburg kwam al na 29 seconden op voorsprong. Tweemaal Alcacer en ook nog eens Reus hielpen de situatie omkeren.

Wolfsburg-doelman Koen Casteels opende zijn seizoen met een thuiswedstrijd tegen het Keulen van Birger Verstraete en Sebastien Bornauw, die gehaald werden bij respectievelijk AA Gent en RSC Anderlecht. Verstraete kreeg in de Volkswagen Arena een basisplek op het middenveld, Bornauw zat op de bank. In een evenwichtige eerste helft brak Wolfsburg de ban. Arnold (16.) nam een afvallende bal meteen op de slof en vlamde vanop zo’n 20 meter droog binnen. In de tweede helft maakte Weghorst (60.) er met een gekruist schot 2-0 van. De aansluitingstreffer voor Terodde (90.+1) kwam te laat voor Keulen. Verstraete maakte de match vol.

