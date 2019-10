Witsel en T. Hazard mogen blij zijn met puntje tegen Schalke, Bayern springt naar kop Redactie

26 oktober 2019

17u24 0 FC Schalke 04 S04 S04 0 einde 0 BVB BVB Borussia Dortmund Buitenlands voetbal Borussia Dortmund kon geen afstand nemen van Schalke 04. De geelhemden, met Axel Witsel de hele match en Thorgan Hazard een dik halfuur tussen de lijnen, bleven steken op een 0-0-gelijkspel en mochten daar finaal allerminst om mopperen. Benito Raman ontbrak in de selectie van de thuisploeg. Bayern München deed wel wat het moest doen, het won met 2-0 van Union Berlijn en is leider in Duitsland.

Vier keer Matondo die miste, Sané die op de deklat schoot, Serder op de paal en Burgstaller die zijn poging van de lijn zag gekeerd. De ‘Königsblauen’ hadden kansen genoeg om Dortmund puntloos huiswaarts te sturen. Aan de overzijde kon enkel Sancho dreigen, doelman Nübel keerde tweemaal zijn schot. In de Bundesliga - waar alles dicht op mekaar staat - springen die Borussen met dat ene puntje naar een voorlopige derde plek. Schalke is zevende.

Dankzij een nipte 2-1-zege tegen Union Berlijn, is Bayern München de nieuwe leider. Pavard en Lewandowski - zijn negentiende goal in dertien matchen - scoorden voor de recordkampioen. e aansluitingstreffer van Polter vanop de stip kwam te laat. Nog in de Duitse eerste klasse liet ook Dodi Lukebakio van zich spreken. Met een halve omhaal scoorde hij knap voor Herta Berlijn.

