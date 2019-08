Witsel en Dortmund verslaan Bayern en winnen Duitse Supercup Redactie

03 augustus 2019

22u34

Bron: Belga 0 Duits voetbal Borussia Dortmund heeft de Duitse Supercup gewonnen. De nummer twee van het vorige seizoen in de Bundesliga klopte in eigen stadion kampioen en bekerwinnaar Bayern München: 2-0. Rode Duivel Axel Witsel speelde de hele match, Thorgan Hazard ontbrak door een blessure.

.@Sanchooo10 dolt met @FCBayern

en bezorgt @BVB de Supercup! 🏆🇩🇪

Borussia Dortmund kwam in de 48e minuut op voorsprong dankzij een doelpunt van Paco Alcácer. De Spanjaard scoorde op aangeven van Sancho, die profiteerde van knullig balverlies van Thiago. Sancho bracht Borussia Dortmund in de 69e minuut op 2-0. Dat was meteen ook de eindstand.

Bij Borussia Dortmund ontbraken behalve Hazard ook Mats Hummels, Julian Brandt en Mateu Morey. Bayern München kon nog geen beroep doen op Lucas Hernández, voor 80 miljoen euro overgekomen van Atlético Madrid. De Fransman sluit dinsdag aan op training.