Witsel en Dortmund verslaan Bayern en winnen Duitse Supercup

Bron: Belga 2 Duits voetbal Borussia Dortmund heeft de Duitse Supercup gewonnen. In eigen stadion nam de vicekampioen met 2-0 de maat van bekerwinnaar en landskammpioen Bayern Munchen. Bij de rust stond de 0-0 nog op het bord.

.@Sanchooo10 dolt met @FCBayern

en bezorgt @BVB de Supercup! 🏆🇩🇪 pic.twitter.com/5JmgcD3DAX Play Sports(@ playsports) link

Paco Alcacer opende de score in de 48ste minuut op assist van Jadon Sancho, die in de 69e minuut zelf de eindstand vastlegde. Axel Witsel speelde de volledige partij voor Dortmund, aanwinst Thorgan Hazard zat wegens een lichte enkelblessure niet in de selectie.

Voor Dortmund is het de zesde Supercup, na 1989, 1995, 1996, 2013 en 2014. Alleen Bayern doet met zeven stuks beter. Volgend weekend wordt de eerste ronde van de beker gespeeld in Duitsland, een week later gaat de competitie van start. Dortmund maakt er geen geheim van dat het dit seizoen een einde wil maken aan de hegemonie van Bayern, dat zich in mei voor de zevende keer op rij tot landskampioen kroonde.

