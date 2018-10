Witsel en Dortmund dollen met Stuttgart, met pareltje lukt Alcacer zevende goal in 126 minuten Redactie

20 oktober 2018

17u20 0 VfB Stuttgart VFB VFB 0 einde 4 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Het Borussia Dortmund van Axel Witsel blijft imponeren. Dit keer was Stuttgart geen partij voor de leider uit de Bundesliga. Na een halfuur was de match al gespeeld. Sancho, Reus en een pareltje van Alcacer - zijn zevende goal in 126 minuten - zorgden voor de 0-3. Vlak voor affluiten mocht de gele aanhang nogmaals opveren. Witsel maakte de negentig minuten vol.

Na amper drie minuten stond het al 0-1 in Stuttgart: Jadon Sancho opende de debatten met een gekraakt schot in de zestien, dat nog afweek op het been van thuisverdediger Emiliano Insua. Twintig minuten later verdubbelde Marco Reus de voorsprong op aangeven van Lukasz Piszczek, Paco Alcácer misleidde de defensie van de thuisploeg met een aardige dummy. Diezelfde Alcácer was twee minuten later de auteur van de 0-3, met een prachtig lobje over doelman Ron-Robert Zieler. Goal nummer zeven in vijf duels of omgerekend 126 minuten. Indrukwekkend.

De thuisploeg kwam scherper uit de kleedkamers en dreigde via Mario Gomez, maar kon ondanks veel goede wil niet tot scoren komen. In het slot dikte Maximilian Philipp het totaal voor Dortmund nog aan tot vier. De leider staat nu op 20 punten, vier meer dan Bayern München. Stuttgart staat voorlaatste.

De tegenstander van Club Brugge in de Champions League beleeft de meest productieve seizoenstart uit de clubgeschiedenis. Het record stond op 23 goals in acht duels, dit seizoen zitten die Borrussen aan 27 treffers. Nog een weetje: tijdens de match liet Barcelona-directeur Oscar Grau weten dat Alcacer definitief naar Duitsland verhuist. Logisch, toch?

GOAL | De Dortmund-trein is alweer vertrokken! 🚂 Sancho legt na twee minuten de 0️⃣-1️⃣ voorbij Zieler. 👌 pic.twitter.com/aJr9TIWRX6 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

WAUW | Reus rondt een mooi uitgesponnen aanval van Dortmund fraai af! 😍



0️⃣-2️⃣ #VFBBVB pic.twitter.com/KaT836m6ub Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

En daar is de onvermijdelijke Paco Alcácer al met de 0️⃣-3️⃣! ✨ pic.twitter.com/zcdbiBTpVK Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

GOOOAL | Maximilian Philipp legt de eindstand vast met zijn eerste doelpunt van het seizoen! 👌⏱



0️⃣-4️⃣ #VfBBVB pic.twitter.com/siWML7n9T7 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link