Witsel blijft groot vraagteken voor herstart Bundesliga tegen Schalke, mogelijk ook Can niet aan aftrap



DMM

11 mei 2020

12u46

Bron: Der Kicker 0 Bundesliga Borussia Dortmund moet zaterdag bij de hervatting van de Bundesliga tegen Schalke 04 mogelijk het duo Witsel-Can centraal op het middenveld missen. De twee zijn hoogst onzeker met spierproblemen.

Axel Witsel kwetste zich vorige week op training aan de adductoren. Achter zijn naam blijft een vraagteken staan, net als bij Emre Can. “We moeten afwachten en zien hoe het de volgende dagen evolueert”, aldus persverantwoordelijke en ex-speler Kehl bij ‘Kicker’. Thorgan Hazard is wel zeker fit. Kapitein Marco Reus is sowieso out.

Dortmund staat tweede in de Bundesliga op vier punten van leider Bayern München en ontvangt zaterdag in de ‘Revierderby’ het Schalke 04 van Benito Raman. Het is in de Bundesliga de eerste speeldag sinds de competitie half maart werd stilgelegd vanwege de coronacrisis. Er moeten nog negen speeldagen worden afgewerkt.

70 miljoen euro verlies

Alle clubs bereiden zich in quarantaine voor op de herstart van de competitie. “De spelers ontbijten in het hotel, gaan dan trainen en keren vervolgens terug. Uiteraard leven we de regels heel strikt na”, onderstreepte Kehl. Volgens Kicker kosten de spookwedstrijden (zonder inkomsten van publiek) de clubs uit de eerste en tweede Bundesliga in totaal 91 miljoen euro, met 69,661 miljoen verlies voor de hoogste klasse en 22,029 miljoen verlies voor de tweedeklassers.