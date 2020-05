Witsel blesseert zich op training en mist mogelijk herstart Bundesliga XC

08 mei 2020

23u39

Bron: Bild 1 Bundesliga De Bundesliga gaat volgende week opnieuw van start, maar dat gebeurt mogelijk zonder Axel Witsel. De 31-jarige Rode Duivel blesseerde zich op training. Dat schrijft Bild.

Witsel liep dinsdag op training een blessure aan de adductoren op na een actie zonder ploegmakker in de buurt. Het is nog wachten op het verdict, maar de Rode Duivel dreigt alleszins de ‘Revierderby’ van volgende week zaterdag tegen het Schalke 04 van Benito Raman te missen. Thorgan Hazard is wel fit.

De Bundesliga is de eerste topcompetitie die weer van start gaat. In Frankrijk en Nederland werd het seizoen beëindigd. Italië, Spanje en Engeland hebben nog geen besluit genomen. In ons land besliste de Nationale Veiligheidsraad woensdag dat er tot 31 juli niet gevoetbald mag worden.

