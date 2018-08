Witsel aan het kanon! Rode Duivel opent zijn rekening in de Bundesliga met knappe halve omhaal Redactie

26 augustus 2018

19u50 3 Borussia Dortmund BVB BVB 4 einde 1 RBL RBL RB Leipzig Bundesliga Borussia Dortmund heeft zijn campagne in de Bundesliga afgetrapt met een overtuigende overwinning. Ook Axel Witsel miste zijn debuut in de Duitse competitie niet. Mede dankzij een acrobatisch doelpunt van de Belgische zomeraankoop zetten de Borussen Leipzig opzij met 4-1.

De openingsfase van de Borussen in het Signal Iduna Park voorspelde nochtans niet veel goeds. Binnen de eerste minuut stond de thuisploeg immers in het krijt. Augustin strafte het defensief geklungel 30 seconden na de aftrap af. Nog voor het einde van de eerste helft had Borussia de scheve situatie wel rechtgezet. Dahoud (21.) bracht de bordjes met het hoofd in evenwicht, Sabitzer (40.) kopte het leer in eigen doel. Op slag van rust opende Witsel (43.) zijn teller in de Bundesliga. In de herneming trapte hij het leer van dichtbij binnen met een omhaal. Voor de Rode Duivel was het na zijn treffer van vorige week in de Duitse beker zijn tweede doelpunt in loondienst van de Borussen. Na een overbodige tweede helft legde Reus (90.+1) in de slotminuten de 4-1 eindstand vast. Witsel maakte het duel vol.

JAAAA! @axelwitsel28 maakt zijn eerste in de Bundesliga! 😍



En wat een goal! 💛🖤 pic.twitter.com/91aWYynT08 Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link