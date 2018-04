Wieder Meister! Bayern laat geen steek vallen in Augsburg en is voor zesde keer op rij Duits kampioen (maar opvallende vloek blijft bestaan) TLB

07 april 2018

17u19

Bron: Eigen berichtgeving 19 Bundesliga De gigantische glazen Paulaner-bier kunnen uit de kast worden gehaald, Bayern München is voor de 28ste keer en voor de zesde maal op rij Deutsche Meister. De alleenheerser van het Duitse voetbal won met 1-4 op het veld van Augsburg en eerste achtervolger Schalke 04 kan Bayern daardoor niet meer bijbenen. Maar opvallend: de 'Allianz-vloek' blijft wel overeind. Sinds de bouw van de Allianz Arena in 2005 verschafte Bayern nog nooit op eigen veld zekerheid over de landstitel.

Bij een overwinning op het veld van middenmoter Augsburg pakte Bayern zeker zijn 28ste landstitel in de hoogste Duitse afdeling. Maar héél motiverend werkte dat vooruitzicht schijnbaar niet voor de mannen van Jupp Heynckes. Bayern begon slapjes aan de partij in de WWK Arena, terwijl de thuisploeg maar wat graag een stokje voor het titelfeest van de 'Rekordmeister' wilde steken. En dat lukte aanvankelijk aardig.

AutoGOL del Bayern Gracias a una Gran presion de Sergio Cordova @scordova22 pic.twitter.com/zVW8PaxXsl VINOTINTO(@ Vene_Vino) link

Na achttien minuten klom de thuisploeg immers op voorsprong na een wel heel lachwekkend doelpunt (zie video boven). Boateng liet zich als een miniem de kaas van het brood eten, Cordova mikte het leer op de voet van Bayern-doelman Ulreich, maar via het aangezicht van Süle belandde de 1-0 dan toch in het lege doel. Zo'n treffer wil je niet incasseren in een kampioenenmatch. Maar de bezoekers moesten niet panikeren, want in 2018 won Bayern alle matchen waarin het op achterstand kwam.

En ook nu werkte de tegentreffer schijnbaar bevrijdend voor de grootmacht uit München. Bayern nam het commando over en via Tolisso - die ongedekt vanop enkele meters in doel kon knikken - en James Rodriguez stelden de bezoekers nog voor rust orde op zaken. In de catacomben kon het bier al worden klaargezet.

De poort naar een nieuwe titel lijkt geopend! 👐🏆 #panna @JoshuaKimmich @jamesdrodriguez pic.twitter.com/t77tOjthxy Play Sports(@ playsports) link

Robben scoort en pakt elfde (!) landstitel

Het beste was er dan al af bij Augsburg. Bayern tikte de bal rustig rond en maakte er na de pauze een gezondheidswandeling van in de stand aan de rivier de Lech. Net voorbij het uur maakte Arjen Robben er met een pegel in de korte hoek 1-3 van en zo was de Nederlandse winger helemaal zeker van de elfde (!) landstitel uit zijn carrière (zes met Bayern, twee met Chelsea, en een met Real Madrid en PSV, red.). Robben verbetert dan de prestatie van Johan Cruijff, die tien keer kampioen werd.

Heynckes zag het allemaal graag gebeuren. De 72-jarige veteraan nam in de herfst over van Carlo Ancelotti en terugkeer van Jupp Heynckes won Bayern 17 van zijn 20 matchen. Gevolg: een gigantische voorsprong op Schalke van - op dit moment - twintig punten. Een hegemonie die nog jaren zal duren, getuige het feit dat eerder Bayern met Leon Goretzka weer een sterkhouder van een concurrent afsnoepte.

Robben kreeg in de 83ste minuut nog een applauswissel en Wagner scoorde in het slot nog de 1-4, maar op dat moment zaten de kampioenen al met hun hoofd bij wat nog komt. Bayern is immers nog in de running voor de treble: ook in de DFB-pokal en de Champions League doen ze nog mee voor eindwinst. Woensdag verdedigt de Duitse landskampioen in de Allianz Arena alvast een 1-2-zege die het meenam uit Sevilla. Binnen tien dagen volgt dan de halve finale van de Duitse beker tegen het Bayer Leverkusen van Leon Bailey. U begrijpt meteen waarom Heynckes zijn spelers vroeg om vooral met het bier te gooien in plaats van het op te drinken...

2⃣8⃣! #MiaSanMeister



🏆 1932

🏆 1969

🏆 1972

🏆 1973

🏆 1974

🏆 1980

🏆 1981

🏆 1985

🏆 1986

🏆 1987

🏆 1989

🏆 1990

🏆 1994

🏆 1997

🏆 1999

🏆 2000

🏆 2001

🏆 2003

🏆 2005

🏆 2006

🏆 2008

🏆 2010

🏆 2013

🏆 2014

🏆 2015

🏆 2016

🏆 2017

🏆 2018 FC Bayern München(@ FCBayern) link

Meer over Bayern

sport

sportdiscipline

voetbal