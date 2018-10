Wat eten ze tegenwoordig bij de familie Hazard? Ook Thorgan heeft voorlopig de stats van echte topper Hans Op de Beeck

01 oktober 2018

11u44 1 There's something in that Hazard blood 💯 pic.twitter.com/YfNyawLeVv B/R Football(@ brfootball) link Bundesliga Niet alleen Eden, ook Thorgan Hazard gaat dit seizoen erg hard. Acht beslissende acties, waaronder zes goals, in zeven matchen. Samen met de Franse spits Alassane Plea, de recordtransfer van Mönchengladbach, doet hij Borussia mooie tijden beleven en is hij er vrijdag ongetwijfeld opnieuw bij, wanneer Roberto Martínez zijn selectie voor de in terlands tegen Zwitserland en Nederland vrijgeeft.

YES | @HazardThorgan8 zet @borussia_en opnieuw op voorsprong in de Volkswagen-Arena! 😍🇧🇪



1️⃣-2️⃣#WOBBMG pic.twitter.com/Gr9LBK4ODb Eleven Sports BE(@ ElevenBE_nl) link

Terwijl zijn oudere broer Eden momenteel in de vorm van zijn leven verkeert en de statistieken van de echte wereldtopper heeft, scheert ook Thorgan (25) hoge toppen. Zij het dan met drie goals tegen amateurclub Hastedt in de Duitse beker en bij de Duitse subtopper Borussia Mönchengladbach, dat met 11 op 18 wel op een knappe gedeelde vierde plaats staat. Zaterdag, enkele uren voor de nieuwe beauty van Eden tegen Liverpool, zelf met een pareltje in de winkelhaak voorbij Koen Casteels (1-2). Wolfsburg kon nog gelijkmaken, maar dankzij de tandem Thorgan-Plea scheren de Borussen hoge toppen. De Franse spits is de voorbije mercato voor 23 miljoen overgekomen van Nice en zit aan zeven goals.

Meteen de aanleiding voor het YouTubekanaal van de Bundesliga om Thorgan even te analyseren. Zo trekt de aanvaller dit seizoen gemiddeld 31 spurtjes per wedstrijd - niemand in de Duitse eerste klasse doet beter. Ze onderstrepen daarbij het belang van Thorgan in de counters van Borussia, een van hun grootste wapens, en het feit hoe hij zo ruimte creëert voor de anderen. Met ook gemiddeld 11,7 kilometer afgelegde kilometers per match doet niemand bij Borussia beter. Daarbij meten ze dat Thorgan een topsnelheid haalt van 32,3 km/u, die hij ook met bal aan de voet deels kan aanhouden. Vorig seizoen was Thorgan bij Gladbach al topschutter van de club met tien goals, naast vijf assists. Cijfers die hij straks, mits Thorgan fit blijft, ongetwijfeld kan verbeteren. "Zeker als ik nog meer relaxed ben voor de goal, dat is nog een werkpunt", stelt Hazard in de video.