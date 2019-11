Wat een goal! Raman scoort opnieuw voor Schalke, dat wint tegen Union Berlin TLB

29 november 2019

22u12 3 FC Schalke 04 S04 S04 2 einde 1 BER BER 1. FC Union Berlin Bundesliga Benito Raman heeft opnieuw gescoord in de Bundesliga. De pocketspits van Schalke 04 trof vanavond raak tegen Union Berlin.

Een afvallende bal viel in minuut 23 voor de linker van onze landgenoot en Raman joeg de bal staalhard in het dak van het doel (zie video onder). Voor ex-speler van onder meer Standard en AA Gent is het zijn tweede goal in evenveel matchen, vorige week scoorde hij ook al tegen Werder Bremen.

Lang kon Schalke evenwel niet van de voorsprong genieten, want dertien minuten later knalde Marcus Ingvartsen (ex-Racing Genk) de bezoekers uit Berlijn op gelijke hoogte vanaf de stip. Die 1-1 stond ook lang op het scorebord, maar in minuut 87 bezorgde Suat Serdar Die Königsblauen toch de volle buit. Ex-Dortmund-verdediger Neven Subotic lag met balverlies aan de oorzaak van de treffer.

Door de zege beent Schalke voorlopig Borussia Mönchengladbach bij aan de leiding van de Bundesliga. De Borussen spelen zondag wel nog tegen Freiburg.

GOLAZO | @RamanBenito met een fantastisch doelpunt! 🚀



1️⃣-0️⃣ #S04FCU 🇩🇪 pic.twitter.com/0E4LUjVFlC Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | Ingvartsen met de gelijkmaker. 👊



1️⃣-1️⃣ #S04FCU 🇩🇪 pic.twitter.com/beUGSheftt Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

GOAL | @s04 komt opnieuw op voorsprong na een mooi doelpunt van Serdar! 👏



2️⃣-1️⃣ #S04FCU 🇩🇪 pic.twitter.com/DLGjiKxfuu Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link