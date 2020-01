Wat een fenomeen: invaller Haaland schittert opnieuw met twee treffers bij Dortmund XC

24 januari 2020

22u25 0 Borussia Dortmund BVB BVB 5 einde 1 KOE KOE 1. FC Köln Bundesliga Dortmund heeft in eigen huis eenvoudig de maat genomen van FC Köln: 5-1. Erling Haaland viel in de 65ste minuut in én tekende voor twee treffers. Supertalent.

BRACE | 5 goals in z'n eerste 57 speelminuten in de Bundesliga. Haaland is nu al een fenomeen! 😱🇸🇯#BVBKOE 🇩🇪 pic.twitter.com/peJlwOMP2h Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link

Tienersensatie Erling Haaland zat na zijn hattrick gewoon op de bank tegen FC Köln. Axel Witsel en Thorgan Hazard konden wél op een basisplaats rekenen bij de Borussen, ex-Anderlecht-speler Sebastiaan Bornauw stond achterin bij ‘de Geitenbokken’. Drie Belgen aan de aftrap in het Signal Iduna Park.

Haaland was vorige keer van goudwaarde tegen Augsburg, maar vandaag had Dortmund de 19-jarige Noor niet nodig. Raphaël Guerreiro trof al in de eerste minuut raak, waarna Marco Reus op het halfuur de score verdubbelde.

Vijf minuten voor de pauze stond Thorgan Hazard oog in oog met Timo Horn, maar de Rode Duivel geraakte niet voorbij de Duitse goalie. Meteen na rust was de 3-0 wél een feit. Dit keer liet Jadon Sancho de netten trillen. Alle spanning weg.

Haaland weer trefzeker

Mark Uth zorgde halverwege de tweede helft voor de eerredder, nadien ging Hazard naar de kant voor Haaland. En hoelang duurde het vandaag vooraleer hij scoorde? Antwoord: twaalf minuten. Een simpele goal, de tienersensatie stond op de juiste plek om de 4-1 in doel te duwen.

Vlak voor affluiten flikte Haaland het opnieuw. De spits omspeelde Horn en legde de 5-1-eindstand vast. In totaal speelde Haaland 57 minuten voor Dortmund, daarin trof hij dus vijf keer raak. Wat een fenomeen.

😍 | @BVB doet voetbal zo simpel lijken! 🔥#BVBKOE 🇩🇪 pic.twitter.com/IWE2vVR7Vj Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link