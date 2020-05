Waarom Werder Bremen bij de herstart Bundesliga al met 1-0 achter staat Jeffrey van der Maten

13 mei 2020

21u29 0 Budesliga In Duitsland wordt de bal dit weekend weer aan het rollen gebracht. Voor Werder Bremen betekent dat een fiasco, aangezien de restricties in alle deelstaten verschillend zijn. De ex-club van Kevin De Bruyne is het meest benadeeld en had graag extra tijd gehad.

Werder Bremen moet de komende wedstrijden sprokkelen. Die Werderaner hebben nog tien wedstrijden om van de voorlaatste plaats weg te komen en zo degradatie naar de tweede Bundesliga te voorkomen. Maandag gaat ook voor Werder de competitie weer van start. Maar de Traditionsverein staat nu echter al op flinke achterstand, door een politiek besluit.

In de deelstaat Vrije Hanzestad Bremen zijn de politici de laatste weken erg voorzichtig geweest. Terwijl tegenstander Bayer Leverkusen meer dan een maand geleden de training hervatte en al ruime tijd weer in groepsverband traint, moest Werder Bremen zich overgeven aan strenge restricties. De nummer zeventien van de Bundesliga traint nog altijd in groepjes van vier, terwijl het tot voor kort überhaupt nog niet het veld op mocht. Het verschil tussen de deelstaten is enorm: zo mocht FC Köln al in groepen van twaalf trainen. In Leverkusen, gelegen in de deelstaat Noordrijn-Westfalen, gingen vanaf 11 mei de restaurants en terrassen zelfs weer open.

Duels

Het besluit van de Duitse voetbalbond (DFB) om de competitie komend weekend al op te starten, leidde tot daarom gefronste wenkbrauwen bij Werder. De club pleitte voor een latere herstart, maar daar gaf de Duitse bond geen gehoor aan. Daarom hervatten komend weekend alle clubs in de Bundesliga de competitie. Technisch directeur Frank Baumann uitte tegenover Kicker zijn ongenoegen. “Het maakt een groot verschil of je op trainingen duels mag aangaan of niet. Twee weken groepstraining voor alle clubs zou goed zijn geweest.”

Werder Bremen heeft na 24 wedstrijden achttien punten verzameld. Tot dusver heeft het alleen Paderborn, hekkensluiter met zestien punten, achter zich kunnen gehouden. Wel heeft Werder Bremen een duel minder gespeeld dan de concurrentie. Die Grün-Weißen hebben nog een inhaalduel tegen Eintracht Frankfurt tegoed.