Waar is de penaltystip? Sneeuw zorgt voor vreemde taferelen in kelderduel in de Bundesliga Mike De Beck

06u30 0 AFP Met z'n allen op zoek naar de penaltystip. Bundesliga De sneeuwval zorgde gisteren in ons land vooral in de onderste regionen voor heel wat afgelastingen. In de eerste klasse konden alle wedstrijden wel gewoon doorgaan. Dat gebeurde ook in het kelderduel tussen Köln en Freiburg. Sympathisanten hadden het veld sneeuwvrij gemaakt, maar een detail waren ze vergeten. Door de sneeuwval moesten spelers en scheidsrechter na een kwartier op zoek naar de penaltystip (bekijk de beelden hieronder vanaf 1'30").

FC Köln. Troosteloos laatste met drie schamele punten, maar gisterenmiddag leken ze dan toch af te stevenen op een eerste zege in de Bundesliga. Net voor het halfuur stonden de troepen van trainer Stefan Ruthenbeck al 3-0 voor tegen laagvlieger Freiburg. Het moment in het RheinEnergieStadion viel echter net na het kwartier te noteren. Köln kreeg een strafschop, maar door de sneeuwval viel de penaltystip plots nergens meer te bespeuren. Na wat getwijfel deed scheidsrechter Robert Kampka het dan maar op de ouderwetse manier. Met enkele passen zette de ref strafschopnemer Guirassy dan toch op de juiste afstand.

De Fransman met Ivoriaanse roots zette de elfmeter ook om waarna Köln dus zoals gezegd uitliep tot een 3-0-voorsprong. Maar het is écht niet het seizoen van de eersteklasser uit Keulen. De thuissupporters zagen hun nachtmerrie waarheid worden. Freiburg keerde de situatie nog helemaal om. In de 90ste minuut zette Nils Petersen een strafschop om (de penaltystip was toen wel zichtbaar) en deed dat kunstje nog eens vlotjes over diep in blessuretijd: 3-4. Een bijzonder bittere nederlaag dus voor Köln.

AFP

AFP

Meer over Köln

sport

sportdiscipline

voetbal

Freiburg