Waanzinnige taferelen in Hoffenheim - Bayern: match drie keer stopgezet, spelers staken in slotkwartier

29 februari 2020

18u40 0 Bundesliga De wedstrijd werd overschaduwd door een bizar voorval. Bij een 0-6-tussenstand in het voordeel van leider Bayern München, namen de meegereisde supporters Hoffenheim-baas Dietmar Hopp op de korrel. De partij werd zelfs even stilgelegd.

Op het veld loopt alles op wieltjes voor Bayern München. Naast het veld verliep het in de wedstrijd tegen Hoffenheim iets minder. De leider van de Bundesliga had een riante voorsprong, maar de wedstrijd werd ontsiert door protest van de meegereisde fans. De Bayern-aanhang richtte zich met smakeloze spreekkoren en dito spandoeken tot Dietmar Hopp. Dat is de steenrijke eigenaar van Hoffenheim die de dorpsclub transformeerde tot een vaste waarde in de Bundesliga.

Bayern Munich fans call Dietmar Hopp a “son of a bitch.”



Hansi Flick goes over immediately to tell the fans to remove the sign 👏 ❤️

Scheidsrechter Christian Dingert was niet opgezet met het protest en legde het spel tot drie keer toe stil. Na een minuut of tien kwam iedereen terug op het veld en gebeurde iets bizar. De Bayern spelers tikten de bal in een laag tempo naar elkaar, om zo een statement te maken tegenover de eigen fans. En dat een kwartier lang. Bayern won de wedstrijd wel met ruime 0-6-cijfers, maar dat was slechts een voetnoot.

ONGEZIEN | De spelers van Hoffenheim en Bayern spelen de bal gewoon rond als protest tegen de ultras van Bayern ! 😱🇩🇪#TSGFCB

Hoffenheim-baas Dietmar Hopp is op z'n zachtst gezegd geen geliefd figuur in de Duitse voetbalstadions. Hem wordt verweten dat hij Hoffenheim met een grote zak geld in 2008 naar het hoogste niveau heeft gebracht. In Duitsland heeft men namelijk een afkeer tegenover buitenlandse geldschieters. RB Leipzig is daar misschien wel het allerbeste voorbeeld van. Ook die club moet het bij veel Duitse supporters ontgelden.

Hoewel Hoffenheim al jarenlang in de Bundesliga speelt, laaien de laatste acties de laatste weken weer hoog op. Vorige week werd Hopp op dezelfde manier verwelkomt in het stadion van Borussia Mönchengladbach. Ook die wedstrijd werd tijdelijk onderbroken. De fans van Borussia Dortmund zijn om dezelfde redenen twee jaar lang verbannen uit het stadion van Hoffenheim.