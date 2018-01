Vroege 0-2-achterstand deert Bayern niet, FC Keulen ziet opmars gestuit Peter Luysterborg

27 januari 2018

17u48 0 Bundesliga Bayern München blijft door de Bundesliga razen. Een vroege achterstand - Hoffenheim leidde na 12 minuten met 0-2 - bleek geen beletsel voor de zevende competitiezege op rij. Onderaan zag FC Keulen zijn opmars gestuit na een gelijkspel tegen Augsburg.

Nul-twee na nog geen kwartier, vijf-twee op het einde. Dààrvoor heet je Bayern München. Vroege goals van Uth en Gnabry deden Hoffenheim hopen van een absolute stunt. Nog voor het halfuur hingen de bordjes alweer gelijk. Lewandowski en Boateng haalden genadeloos de trekker over. Iets voorbij het uur gingen de boeken voor de bezoekers definitief dicht. Coman en Vidal voltrokken het vonnis, in de slotminuut dikte Wagner aan tot 5-2.

FC Keulen, aan de remonte van het jaar bezig in de Bundesliga, moest vandaag even pas op de plaats maken. De 'Geissböcke' dienden op eigen veld tegen Augsburg vrede te nemen met een 1-1-gelijkspel. Jojic bracht Keulen kort voor rust op voorsprong met een knappe vrije trap. In het slotkwartier maakte Caiuby gelijk. Een domper voor Keulen, al heeft het zich met een 10 op 12 wel in het spoor van de andere degradatiekandidaten genesteld. Voor de goede orde: uit zijn eerste zestien competitieduels puurde Keulen amper drie (!) punten.

Schalke klom in het klassement naar de tweede plaats door een 0-2-zege bij VfB Stuttgart. Naldo en Harit scoorden voor de bezoekers.