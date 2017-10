Vrees voor einde carrière Franck Ribéry, Bayern kan ook na ontslag Ancelotti niet winnen DMM

Het ontslag van Carlo Ancelotti heeft niet voor een schokeffect gezorgd in München. De 'Rekordmeister' kon opnieuw niet winnen. Hertha Berlijn haalde een 0-2-achterstand op, voldoende om Bayern op een magere 2 op 6 te houden. Tot overmaat van ramp liep Ribéry (34) nog een zware knieblessure op die op het eerste gezicht zelfs carrièrebedreigend kan zijn.

Vier dagen na de pijnlijke nederlaag tegen Paris Saint-Germain in de Champions League heeft Bayern München opnieuw niet thuis gegeven. De Duitse kampioen hoopte met het ontslag van coach Carlo Ancelotti het tij te keren, maar na een nieuw gelijkspel tegen Hertha Berlijn blijft een reactie dus uit.

EPA Een ontgoochelde Thomas Müller.

Nochtans zag het er goed uit voor de recordkampioen, net na rust bracht Lewandowski de ploeg uit Beieren op 2-0, maar net die goal was het sein voor Hertha om het onderste uit de kan te halen. Duda en Kalou maakten er in 5 dolle minuten 2-2 van.

Op veel meer kon Bayern geen aanspraak maken en dus blijft de Duitse recordkampioen op een derde plaats in de Duitse rangschikking kamperen. Niet slecht voor eender welk team, behalve dus voor Bayern.

AFP Müller.

Vrees voor zware knieblessure Ribéry

Alsof het nieuwe puntenverlies nog niet voldoende was, incasseerde Bayern nog een nieuwe klap. Ribéry moest vroegtijdig naar de kant en heeft waarschijnlijk een gescheurde knieband opgelopen.

"De dokter sprak over een scheur in zijn voorste kruisband, maar we moeten het nog verder laten onderzoeken", aldus Willy Sagnol, die voorlopig de taken van de ontslagen trainer Carlo Ancelotti overneemt.

De 34-jarige Ribéry moest na een uur spelen het veld met ondersteuning verlaten, nadat hij zonder contact door zijn knie was gezakt. Na doelman Manuel Neuer, die herstelt van een voetbreuk, zou Ribéry de tweede speler zijn die Bayern langdurig moet missen.

Hopelijk niet het laatste beeld van @FranckRibery op een voetbalveld... ¿¿ pic.twitter.com/b5DuksVRIm — Play Sports (@playsports) 1 oktober 2017

photo_news Franck Ribéry verbijt de pijn.