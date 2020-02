Voorzitter Bayern München onthult: “Guardiola wilde Neuer op middenveld posteren” ABD

04 februari 2020

21u05 0 Bundesliga ‘t Zou revolutionair geweest zijn. Bij Bayern München dacht topcoach Pep Guardiola eraan om doelman Manuel Neuer, befaamd voor zijn uitstekende voetballende kwaliteiten, op het middelveld te posteren. “Gelukkig heb ik dat idee uit zijn hoofd kunnen praten”, vertelt Bayern-voorzitter Karl-Heinz Rummenigge.

Pep Guardiola wilde zich van zijn meest experimentele kant laten zien. Tussen 2013 en 2016 was de Spanjaard trainer van Bayern München, waarmee hij drie keer op rij kampioen werd. In één van die kampioenenjaren speelde hij met het idee om Manuel Neuer te laten starten als middenvelder. Dat onthult Karl-Heinz Rummenigge, de voorzitter van de ‘Rekordmeister’, in het supportersblad Fanmagazin 51.

Ik vreesde dat de buitenwereld het zou bestempelen als arrogantie Karl-Heinz Rummenigge

“Ik herinner het me nog goed. We waren al kampioen en Pep gaf aan dat hij Neuer op het middenveld wilde zetten. Ik vreesde dat de buitenwereld het zou bestempelen als arrogantie en kon Pep met alle moeite van de wereld van het idee afbrengen. Ik ben er wel van overtuigd dat Manuel ook op het middenveld een goed figuur had geslagen”, aldus Rummenigge.

De intussen 33-jarige Neuer heeft al 365 wedstrijden voor Bayern op de teller en pakte daarin 186 clean sheets. De Duitse doelman staat al jaren bekend voor zijn voetballend vermogen.

