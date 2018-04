Vleugje magie van Divock Origi: met deze panna zorgde de Rode Duivel voor dé assist van de dag Mike De Beck

07 april 2018

Divock Origi heeft zich nog eens in de goede zin van het woord laten opmerken. In het slot van de partij tegen Freiburg strooide onze 22-jarige landgenoot met een vleugje magie. De ingevallen Origi (voor Dimata) leek geen kant op te kunnen, maar pakte dan uit met een zuivere panna. Zijn tegenstrever helemaal in de wind. Op de koop toe pikte Origi er ook nog zijn ploegmakker Didavi uit. Die kon zo op assist van de Belg zijn tweede van de namiddag binnen prikken.

Origi was echter niet de enige landgenoot die in de 0-2-zege van Wolfsburg kon uitblinken. In de extra tijd stopte het sluitstuk de strafschop van de Duitser Nils Petersen. Een productief dagje dus voor onze landgenoten bij Wolfsburg.

Didavi's second after a great assist from Origi #SCFWOB pic.twitter.com/rUvfBx0322 Tom(@ Wolfsburg__UK) link