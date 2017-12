VIDEO: Wat een enorme misser! Origi laat het op onbegrijpelijke wijze na om Wolfsburg de zege te bezorgen Mike De Beck

14u44 0 RV

Divock Origi verliet gisterenavond de grasmat van de Volkswagen-Arena met het schaamrood op de wangen. Niet meteen omdat hij er een slechte partij had opzitten, maar wel omdat de Rode Duivel het naliet om zijn ploeg Wolfsburg de zege te bezorgen. In het toptreffen met de nummer twee uit de Bundesliga, RB Leipzig, moest Origi (ingevallen na 66 minuten voor Mario Gomez) er altijd 2-1 van maken. Onze landgenoot kreeg de treffer op een presenteerblaadje aangeboden, maar slaagde er nog in om de bal over de lat te deviëren. Het gevolg: geen zege voor Origi en doelman Koen Casteels tegen Leipzig. Origi, die nu in 14 Bundesliga-wedstrijden vier keer kon scoren, kon het zelf nauwelijks geloven.

Ai ai @DivockOrigi.... 😰 pic.twitter.com/Tzqb6HI4ny Play Sports(@ playsports) link