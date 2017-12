VIDEO: Thorgan Hazard opent de score tegen Hamburg met slim opwippertje XC

Neen, het is wederom niet het seizoen van Hamburg, dat met 15 op 51 pas op de zestiende plek staat in het klassement. ‘Die Rothosen’ zijn nu al na amper negen minuten voetballen op achtervolgen aangewezen tegen Borussia Mönchengladbach. Doelpunt getekend: Thorgan Hazard. Zijn zesde treffer dit seizoen in de Bundesliga. Daarnaast is hij ook al goed voor vijf assists in de Duitse hoogste voetbalklasse. Mits een overwinning springen de Borussen naar een voorlopige derde stek - daarmee op gelijke hoogte met RB Leipzig - in de stand.

