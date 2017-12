VIDEO: Thorgan Hazard loodst Mönchengladbach met doelpunt en assist voorbij Hamburg XC

22u20 0 AFP Bundesliga Borussia Mönchengladbach heeft in eigen huis afgerekend met Hamburg: 3-1. Thorgan Hazard was de uitblinker met een doelpunt en een assist. De Borussen springen naar een voorlopige derde stek en komen daarmee in het klassement op gelijke hoogte met RB Leipzig.

Neen, het is wederom niet het seizoen van Hamburg, dat met 15 op 54 pas op de zestiende plek staat in de Bundesliga. ‘Die Rothosen’ waren al na amper negen minuten voetballen op achtervolgen aangewezen tegen Borussia Mönchengladbach. Doelpunt getekend: Thorgan Hazard. Zijn zesde treffer dit seizoen in de hoogste Duitse voetbalklasse.

Na de koffie kwam Hamburg opnieuw op gelijke hoogte dankzij een treffer van Andre Hahn. De bezoekers kregen hoop, maar Raffael besliste de wedstrijd met twee treffers. Zijn laatste doelpunt zowaar op aangeven van uitblinker Hazard.

Daar is doelpunt nummer 6 voor @HazardThorgan8! :clap::flag-be: pic.twitter.com/8LHpG1f9cX Play Sports(@ playsports) link

