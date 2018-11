VIDEO. Standard kwakkelt voort: Antwerp smeert Rouches eerste thuisnederlaag in competitie aan sinds augustus 2017 Frank Dekeyser en Manu Henry

04 november 2018

16u25 37 Standard STA STA 0 einde 2 ANT ANT Antwerp Bundesliga Antwerp heeft een statement gemaakt op Sclessin. 0-2, niets op aan te merken. Sterke verdediging, stevig middenveld en Mbokani is een voorhoede op zich - Dieu was ‘grand’. Knappe prestatie.

Kostas Laifis werd gevierd voor zijn honderdste wedstrijd voor de Rouches. Sinan Bolat werd luidop toegezongen door de Standard-fans. De zon scheen, de temperaturen waren aangenaam, Sclessin was helemaal volgelopen voor de komst van Antwerp – topploeg in wording, of zijn ze dat al? Alle ingrediënten leken aanwezig voor een leuke voetbalnamiddag in Luik. Viel dat even tegen, zeg. Veertig minuten lang viel er amper iets te beleven. Marin trapte op de buitenkant van de paal, Refaelov mikte naast. Beide ploegen hielden alles gesloten. Geen doorkomen aan. Tot vijf minuten voor de rust. Nazaryna stak diep tot bij Mbokani, de Congolees stifte op de paal. Zo’n kans mist hij niet vaak. Aan de overkant trapte Cimirot over – een wanhoopspoging, dan al.

Plots was er minuut 44. Refaelov tikte de bal subtiel over de verdediging, Fai duwde Mbokani licht in de rug, scheidsrechter Lambrechts floot strafschop – de VAR kwam niet tussen. Refaelov schoot koeltjes binnen. Standard bracht te weinig, beet de tanden stuk op de stugge bezoekers.

Eenzelfde beeld in de tweede helft. Willen, maar niet kunnen bij de Rouches. Elk schot werd afgeblokt, altijd stak er wel een been of teen van een Antwerp-verdediger tussen. Ze vonden geen oplossingen. Frustrerend. Bovendien bleef het oppassen voor de tegenprikken van de Antwerpenaren. Met Refaelov, Mbokani, Baby… Branie, kracht en snelheid.

Preud’homme bracht met Djenepo zijn joker tussen de lijnen. In de hoop dat hij het tij nog kon keren. Dat lukte echter niet. Twee grote kansen kreeg de thuisploeg nog. Lestienne werd vrijgespeeld in de zestienmeter, zijn poging ging ver over en al even ver naast. Centraal afleggen was wellicht de beste keuze. Luyindama kopte vijf minuten voor tijd een vrije trap naast. In de slotfase trapte Nazaryna nog op de lat voor Antwerp en maakte Lamkel Zé er nog 0-2 van op de tegenaanval. Één op negen voor de Rouches – zij blijven maar wat aanmodderen in het klassement - en de eerste thuisnederlaag sinds augustus 2017. De Great Old is de fiere derde én is een zekerheid voor play-off 1. Uitstekende ploeg.

