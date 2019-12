VIDEO. Raman scoort nu al voor de vierde week op rij, Schalke klimt naar vierde plaats in Bundesliga DMM

15 december 2019

20u21

Bron: Eleven Sports 0 Bundesliga Benito Raman is opnieuw van goudwaarde geweest voor Schalke 04. De ex-spits van AA Gent scoorde de enige goal in de competitiematch tegen Frankfurt. Voor Raman was het zijn vierde goal in vier weken tijd.

Snel in de rug van de Frankfurt-verdedigers kruipen, naar doel stormen en overhoeks scoren. Het leven van Benito Raman in het shirt van Schalke 04 is een feest dezer dagen. De snelle aanvaller liet de touwen nu al vier speeldagen op rij trillen voor z'n club. Het was ook z’n zesde goal in elf wedstrijden tijd. Schalke is door de zege tegen Frankfurt vierde in de Bundesliga op vijf punten van leider Leipzig.

GOAAAL | Benito Raman opent de score! 🇧🇪😍



1️⃣-0️⃣ #S04SGE 🇩🇪 pic.twitter.com/Sc4J5P4tbM Eleven Sports (NL)(@ ElevenSportsBEn) link