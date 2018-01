VIDEO: Heerlijke vrije trap van James bezorgt Bayern de zege tegen Leverkusen DMM

23u25 4 AFP Bundesliga In de Bundesliga zijn ze alweer toe aan de eerste wedstrijd na de winterstop. Bayern München nam het daarin op tegen Bayer Leverkusen. 'Der Rekordmeister' haalde het met 1-3, al stal vooral een kleine gast de show.

Niet dat de wedstrijd niet om aan te zien was, maar Leverkusen-Bayern baarde letterlijk een muis. Opmerkelijke camera's merkten een klein knaagdier op tussen de spelers, wat meteen leuke beelden opleverde tijdens de wedstrijd.

Puur sportief gezien waren er wel geen verrassingen in het duel tussen de Duitse recordkampioen en subtopper Leverkusen. De thuisploeg startte moedig, maar het was Bayern dat iets voorbij het halfuur op voorsprong kwam. Martinez scoorde in de rebound na een kopbal van Vidal.

Leverkusen kon niet meteen terugslaan en zeker niet toen Ribéry op het uur de voorsprong kon verdubbelen. Volland milderde tien minuten later tot 1-2, maar aan het slot van de wedstrijd zette James Rodriguez de kroon op het werk met een prinsheerlijke vrije trap in het kruis. 1-3, en zo is de eerste driepunter van 2018 een feit voor Bayern.

Schilderwerken Rodriguez & zonen! 🎨🙌 @jamesdrodriguez pic.twitter.com/38Sy2eNjLh Play Sports(@ playsports) link

Een opvallende toeschouwer gespot op het veld van @bayer04fussball​! 🐁👀 pic.twitter.com/PMZEPirZwn Play Sports(@ playsports) link

EPA

Meer over Leverkusen

Bayern

sport

sportdiscipline

voetbal