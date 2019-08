VIDEO. Bayern legt er zes in het mandje tegen Mainz, Verstraete en Bornauw vieren na late goal DMM

31 augustus 2019

17u48

Bron: Eleven 0 Bundesliga Ook in de Bundesliga flink wat zaterdaggeweld. Bayern haalde zwaar uit tegen Mainz. Verder een geslaagde middag voor de Belgen. Raman won met Schalke van Hertha Berlijn (Lukebakio). Verstraete en Bornauw konden vieren met Keulen tegen Freiburg.

Meer eerst dus Bayern. De Duitse recordkampioen kwam na zes minuten op achterstand tegen een fel gestart Mainz. Boëtius (in een ver verleden nog bij Racing Genk) scoorde de openingsgoal. Bayern had even tijd nodig om zich te herstellen, maar met een volley van Pavard en een knappe vrije trap van Alaba in de bovenhoek ging de ploeg uit Beieren toch met de voorsprong rusten.

Na de pauze was het hek helemaal van de dam. In een dol halfuur legde de ploeg van coach Kovac vier doelpunten in het mandje. Perisic scoorde z’n eerste voor Bayern, Lewandowski en Coman pikten ook hun goaltje mee. Davies legde de eindstand vast. Bayern is gedeeld tweede in de stand met 7 op 9. Enkel Leipzig pakte tot nu toe alle punten.

Raman wint Belgisch onderonsje tegen Lukebakio

Schalke 04 kon dan weer de drie punten thuishouden tegen Hertha Berlijn. Met dank aan twee owngoals: eentje van Niklas Stark en Karim Rekik. Laat in de tweede helft maakte Jonjoe Kenny er nog 3-0 van. Raman werd bij Schalke na 68 minuten naar de kant gehaald, Dodi Lukebakio mocht gaan rusten na 77 minuten bij Hertha Berlijn.

Late winst voor Verstraete en Bornauw

FC Keulen heeft helemaal in het slot in de overwinning weggekaapt op het veld van Freiburg. De ploeg van Sebastiaan Bornauw en Birger Verstraete won met 1-2 met dank aan een laat doelpunt van Ellyes Skhiri in de 91ste minuut. De twee Belgen stonden de volledige wedstrijd op het veld. Ook Koen Casteels kwam aan de aftrap in de Bundesliga en zag hoe zijn ploeg Wolfsburg niet verder geraakte dan een 1-1 gelijkspel tegen Paderborn in eigen huis.

GOAL | Boetius maakt er 0-1 van voor @Mainz05en! 👀



0️⃣-1️⃣ #FCBM05 🇩🇪 pic.twitter.com/T6ZftIrcPy Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAAL | @BenPavard28 hangt de bordjes weer gelijk! 💥



1️⃣-1️⃣ #FCBM05 🇩🇪 pic.twitter.com/43s87vb8QR Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOAL | @ivanperisic44 met zijn allereerste doelpunt voor @FCBayern! 💥



3️⃣-1️⃣ #FCBM05 🇩🇪 pic.twitter.com/TqU83QAYcB Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

GOALMACHINE | @lewy_official, wie anders? 🤷‍♂️🤷‍♀️



5️⃣-1️⃣ #FCBM05 🇩🇪 pic.twitter.com/xKtrwA0IN0 Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link

AFSTRAFFING | @AlphonsoDavies maakt er 6-1 van. Wat een afstraffing. 😨



6️⃣-1️⃣ #FCBM05 🇩🇪 pic.twitter.com/K83raqk1VV Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link