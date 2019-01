VIDEO. Axel Witsel matchwinnaar bij Dortmund in topper tegen Leipzig: Rode Duivel bezorgt Borussen volle buit met deze gewéldige treffer Redactie

19 januari 2019

20u25 0 RB Leipzig RBL RBL 0 einde 1 BVB BVB Borussia Dortmund

Borussia Dortmund is in de Bundesliga weer zes punten uitgelopen op eerste achtervolger Bayern München. De Borussen wonnen vanavond met 0-1 op bezoek bij RB Leipzig, dat de kloof met de top drie zo wat groter ziet worden. Rode Duivel Axel Witsel was andermaal van goudwaarde voor het team van trainer Lucien Favre. De middenvelder scoorde in de eerste helft de enige goal van de partij. Witsel trok mee naar voren voor een hoekschop en de bal belandde in de tweede zone ook bij onze landgenoot. Witsel aarzelde niet en knalde het leer héérlijk via de lat in doel. Een prima begin van 2019 dus voor de controleur van de Borussen.

De goal van Witsel:

GOOOAL | @axelwitsel28 opent de score voor Dortmund! 💥🇧🇪



0️⃣-1️⃣ #RBLBVB 🇩🇪 pic.twitter.com/7spPfEBfta Eleven Sports (NL)(@ ElevenBE_nl) link