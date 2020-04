Vertrekt Neuer straks gratis bij Bayern? Onderhandelingen zitten muurvast, “Engelse topclubs liggen op de loer” GVS

14 april 2020

15u00

Bron: Belga 0 Bundesliga De onderhandelingen omtrent de contractverlenging van doelman Manuel Neuer bij de Duitse landskampioen en competitieleider Bayern München zitten muurvast, zo meldt het Duitse magazine Kicker.

Het contract van de 34-jarige Neuer bij de Rekordmeister loopt in juni 2021 af. Beide partijen willen graag verlengen, maar verschillen van mening omtrent de voorwaarden. Volgens Duitse media wil de international bijtekenen tot 2025, terwijl Bayern maar tot 2023 wil gaan. Neuers makelaar Thomas Kroht zou aandringen op een jaarsalaris van twintig miljoen euro, heel wat meer dan Bayern wil bieden.

Daarnaast apprecieert de doelman het allerminst dat de inhoud van de onderhandelingen breed uitgesmeerd wordt in de Duitse media. Ook de komst van belofteninternational Alexandr Nübel, die na dit seizoen overkomt van Schalke, zou moeilijk liggen bij Neuer, die destijds eveneens werd overgenomen van de club uit Gelsenkirchen. Bayern zou daarbij aan Nübel beloofd hebben dat hij per seizoen minstens tien officiële wedstrijden mag spelen.

City en Chelsea volgen situatie

Als het niet tot een verlenging komt, kan de doelman in de zomer van 2021 gratis vertrekken in München. Onder meer Manchester City en Chelsea zouden op de loer liggen. Zij mikken vooral op de ervaring van Neuer, want beide clubs hebben met respectievelijk Ederson en Kepa een jonge doelman tussen de palen staan.

Manuel Neuer speelt sinds 2011 voor Bayern en stond sindsdien 373 wedstrijden tussen de palen. Met 266 geïncasseerde doelpunten komt hij op een uitzonderlijk gemiddelde van 0,71 per wedstrijd. 189 keer liet de aanvoerder een clean sheet noteren. Neuer werd vier keer verkozen tot beste doelman ter wereld en veroverde met de Mannschaft op het WK van 2014 in Brazilië de wereldtitel.