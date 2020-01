Vertederend: jonge Dortmund-fan vraagt knuffel van Axel ‘Great Guy’ Witsel, en krijgt die ook

ABD

06 januari 2020

17u54

Bron: Twitter Borussia Dortmund

0

Axel "Great Guy" Witsel 🥰pic.twitter.com/p823yE0T8C Borussia Dortmund(@ BlackYellow) link