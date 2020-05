Verdiende overwinning voor Casteels en co: Wolfsburg vernedert zwak Leverkusen op eigen veld met 1-4

26 mei 2020

22u24 0 Bayer 04 Leverkusen LEV LEV 1 einde 4 WOL WOL VfL Wolfsburg Bundesliga Een avond om snel te vergeten voor Bayer Leverkusen. Havertz en co kwamen nooit in hun spel tegen het Wolfsburg van Rode Duivel Koen Casteels. De bezoekers liepen eenvoudig uit tot 0-4, Baumgartlinger verzachtte in het slot de pijn met een eerredder.

Leverkusen kon haar overwicht aan balbezit in de eerste helft nauwelijks omzetten in doelgevaar. Man in vorm Havertz knikte de beste doelkans voor de thuisploeg nipt over de kooi van Casteels. Wolfsburg keek aanvankelijk de kat uit de boom, en was gevaarlijk op de tegenaanval.

Victor knalde een goede mogelijkheid op een sterk keepende Hrádecky. Op slag van rust klommen de bezoekers op voorsprong via Pongracic. De Kroaat knikte een scherp aangesneden vrije trap van Arnold prima tegen de touwen - zijn eerste treffer in de Bundesliga.

Herbronnen

In de tweede helft ging het voor de thuisploeg van kwaad naar erger. Het voetbal van Leverkusen bleef te flauw, Wolfsburg breidde haar voorsprong gestaag uit. Arnold zag zijn afgeweken vrije trap in doel belanden, Steffen maakte er met het hoofd 0-3 van. Het kalf was halverwege de tweede helft al verdronken voor Leverkusen.

Een kwartier voor affluiten scoorde Pongracic op aangeven van Arnold de 0-4: een kopie van zijn eerste doelpunt. In het slot verzachtte de ingevallen Baumgartlinger de pijn voor Leverkusen: 1-4 was de eindstand.

Na twee sterke prestaties tegen Werder Bremen en Borussia Mönchengladbach, moet Leverkusen opnieuw herbronnen. Het tempo lag te laag, de creativiteit ontbrak. Wolfsburg daarentegen zat kort op de bal en stond verdedigend prima: een verdiende overwinning voor Casteels en co. In de stand blijft Wolfsburg zesde. Leverkusen is vijfde en liet de kans liggen om naar de derde plaats op te rukken.



