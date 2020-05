Verdedigers maken de doelpunten voor Dortmund, Hazard pikt opnieuw assist mee en zit al aan twaalf stuks Redactie

23 mei 2020

17u26 2 VfL Wolfsburg WOL WOL 0 einde 2 BVB BVB Borussia Dortmund Bundesliga Dortmund heeft de lastige verplaatsing naar de Volkswagen Arena tot een goed einde gebracht. Vleugelverdedigers Guerreiro en Hakimi pikten een doelpunt mee, Hazard was weer goed voor een assist. Dortmund komt dankzij de overwinning op één punt van leider Bayern.

Het eerste kwartier van de partij viel er weinig te beleven in de Volkswagen Arena. Pas na 16 minuten waagde Thorgan Hazard zich een eerste keer aan een doelpoging. Hij kapte knap naar binnen en viseerde de verste hoek, maar wist zijn schot niet te kadreren. Op het half uur was het wel raak voor de bezoekers. Een combinatie langs rechts, waarna Hazard de bal voor doel kon schuiven. Haaland maaide over de bal, maar man in vorm Raphaël Guerreiro was goed ingelopen en duwde de bal tegen de touwen. Voor Hazard al zijn twaalfde assist van het seizoen, alleen Jadon Sancho en Thomas Müller doen beter.

Wolfsburg kwam er in de eerste helft nauwelijks aan te pas, en dat zullen de jongens van coach Glasner zelf ook beseft hebben. Meteen na de rust was het bijna meteen prijs. Een poging van Steffen viel op de lat. Wolfsburg was de betere ploeg in de tweede helft, maar tot grote kansen kwamen ze niet.

En als je geen kansen creëert, kan je het deksel op de neus krijgen. Dat gebeurde op de counter. Een snelle uitbraak met Sancho, die een opgerukte Hakimi aanspeelde. De rechtsachter maakte er 0-2 van. Invaller Felix Klaus pakte nog een (strenge ) rode kaart in het slot van de partij. Jammer voor Koen Casteels, die zijn 157e wedstrijd speelde in de Bundesliga en daarmee Belgisch recordhouder wordt. Door de overwinning zet Dortmund weer wat druk op Bayern München, dat straks in actie komt.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.