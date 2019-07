Vanaf rechts naar binnen, krullen naar de verste hoek: Robben maakte er zijn handelsmerk van TLB

04 juli 2019

17u32

Bron: Dugout 0

Arjen Robben zet op zijn 35ste een punt achter zijn actieve voetballoopbaan. De Nederlandse winger speelde sinds 2009 voor Bayern Müchen, waar hij flink wat fantastische goals scoorde. Hierboven kunt u de mooiste bekijken. Robben maakte zijn handelsmerk van de dribbel naar binnen, gevolgd door een krul met zijn linker in de verste hoek. In bovenstaande compilatie is de actie meermaals te bewonderen.