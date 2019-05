Union Berlin is cult: voorzitter op de wc, supporters in het bestuur, broer van RSCA-speler op het veld QJ

28 mei 2019

17u24

Bron: Belga 0 Bundesliga Union Berlin promoveert naar de Bundesliga. Historisch voor de Oost-Duitse cultclub, waar voorzitter Dirk Zingler de promotie vanop de wc beleefde, supporters mee het beleid bepalen en de broer van Anderlechtspeler Peter Zulj sterkhouder is.

“Zij zat op het damestoilet, ik op het herentoilet. En nadat het laatste fluitsignaal had geklonken, zijn we elkaar voor de wc’s in de armen gevlogen”, zei Zingler na de beslissende return tegen VfB Stuttgart. Naar eigen zeggen kon hij de spanning niet meer aan. “Ik heb 40 jaar lang op deze dag gewacht. En nu het eindelijk zo ver is, voelt het vreemd aan. Het is nog een beetje surrealistisch, ik kan het nog niet geloven.”

De 54-jarige Duitser staat sinds 2004 aan het hoofd van de roemruchte cultclub uit de Duitse hoofdstad. In de eerste jaren onder zijn bewind zakten de Berlijners af naar het vijfde niveau in Duitsland. Langzaam werkte Union Berlin zich echter weer omhoog. De 0-0 in de return tegen Stuttgart volstond gisteren om voor het eerst naar de Bundesliga te promoveren.

Een historische prestatie, want behalve winst in de nationale Oost-Duitse beker in 1968, kende de club tot nog toe geen sportieve successen. Ze staat vooral bekend om haar supporters. Die zijn allesbehalve kleurloos, ze vormen een hechte gemeenschap én hebben zelfs hun zegje in het beleid. Zo stond Union Berlin in 2005 aan de rand van het faillissement en waren het de fans die met allerlei acties anderhalf miljoen euro inzamelden om de club te redden. Toen drie jaar later het stadion werd afgekeurd, stroopten 2.300 supporters de mouwen op om het te verbouwen en te moderniseren. Ook wanneer de club belangrijke beslissingen neemt, consulteert het via internet haar supporters. De stem van de supporters blijft er niet beperkt tot de decibels die ze ieder jaar produceren op kerstavond, wanneer het Stadion An der Alten Försterei zich vult om samen Stille Nacht te zingen.

Broer Zulj

Union Berlin doet het zonder uitgesproken vedettes in de ploeg. De opvallendste naam in het elftal dat de promotie afdwong is die van Robert Zulj. De broer van Anderlecht-middenvelder Peter Zulj bevolkt er het centrale middenveld en was dit seizoen goed voor vier doelpunten en zeven assists. Robert is twee jaar ouder dan Peter en werd voor één jaar uitgeleend door eersteklasser Hoffenheim.

Union had het seizoen in de tweede klasse op de derde plaats beëindigd, na kampioen Keulen en Padersborn. Stuttgart werd zestiende en vermeed zo, in tegenstelling tot Hannover en Nürnberg, de rechtstreekse degradatie. Het eerste play-offduel eindigde vorige week in Stuttgart eindigde op 2-2.