Uitstapje kost Jerome Boateng boete: "Was op weg naar ziek zoontje en vind deze straf triest” ODBS

01 april 2020

21u36

Bron: Belga 0 Bundesliga Bayern München heeft zijn Jérôme Boateng (31) een boete opgelegd omdat hij tegen de richtlijnen in zijn woning verliet. De Duitse kampioen meldde dat de verdediger dinsdag zonder toestemming van de club München verliet. Over de hoogte van de boete zegt de club niets, wel dat het bedrag aan een ziekenhuis in München geschonken zal worden.

“Bayern en zijn spelers hebben in deze tijden een voorbeeldfunctie te vervullen”, stelt de club. “Boateng handelde in strijd met de richtlijnen van de club. Die richtlijnen zijn in overeenstemming met die van de Beierse deelstaatregering en de aanbevelingen van de gezondheidsautoriteiten.”

Het illegale tripje van Boateng lekte vandaag uit via de Duitse krant ‘Bild’. Dat wist te melden dat Boateng gisteren met de schrik was vrijgekomen tijdens een ongeval met zijn auto. Boateng slipte op de A9 in de buurt van het Duitse Selbitz met zijn Mercedes en kwam op de vangrail terecht. Boateng bleef ongedeerd, maar de schade aan zijn dure auto was aanzienlijk. Daar kwam een dag later dus ook nog een forse geldboete van zijn werkgever bij.

“Ik was op weg naar mijn vierjarig zoontje. Die had me aan de telefoon verteld dat hij ziek was”, verdedigde Boateng zich in een reactie aan ‘Bild’. “Ik heb voor deze sanctie dan ook geen begrip. Ik kan eender welke straf aanvaarden, als die rechtvaardig is. Dat is nu niet het geval. Ik besef wel dat het fout was om de club niet te verwittigen, maar op dat moment dacht ik alleen maar aan mijn zoontje. Als mijn kind mij nodig heeft, dan ga ik, hoe laat ook, of wat me dat ook kost. Ik wil de vader nog zien die op zo’n moment niet vertrekt om bij zijn vierjarig zoontje te zijn. Dat ze me daar voor straffen, vind ik triest.”

