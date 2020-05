U smult straks toch mee? De cijfers achter killers Lewandowski en Haaland die wervelend avondje beloven GVS

26 mei 2020

14u33 0 Bundesliga Erling versus Robert. U smult toch mee? Erling Braut Haaland en Robert Lewandowski. Erling versus Robert. U smult toch mee? Dortmund-Bayern wordt een clash tussen twee sluipschutters. Een Noor van 19 die nog maar pas iedereen met verstomming slaat en een Pool van 31 die dat al jaren doet. De cijfers achter

De cijfers achter het tweetal zijn indrukwekkend. Dit seizoen scoorde Lewandowski 27 treffers in zijn 25 Bundesliga-wedstrijden, ofwel één doelpunt om de 82,3 minuten. Impressionant. Maar u raadt het al: Haaland doet straffer. Voor januari scoorde hij zestien keer voor Salzburg in de Oostenrijkse eerste klasse, vanaf 2020 deed hij er tien bij voor Dortmund. Dat zijn 26 stuks in 24 matchen, maar ie had er maar 1.671 minuten voor nodig - ofwel één treffer om de 64,3 minuten.

Een vergelijking met andere kanjers is hier op zijn plaats. Lionel Messi, de topschutter van La Liga, scoorde in de Spaanse eerste klasse elke 99,4 minuten. Ciro Immobile, topschutter van de Serie A, zorgde voor één treffer om de 80,1 minuten. Premier League-topschutter Jamie Vardy heeft gemiddeld 117 minuten nodig voor één PL-goal. Topschutter Kylian Mbappé van de Ligue 1 scoorde dan weer om de 84,2 minuten. Hoewel geen enkele competitie vergelijkbaar is, onderbouwen bovenstaande cijfers wel één ding: vanavond staan er twee killers op het veld.

“Allerhoogste niveau”

Haaland heeft slechts 2,8 schoten op doel nodig om de netten te doen trillen. Lewandowski boekt succes om de 4,2 pogingen. De Bayern-ster is wel meer aanwezig in de zestien van de tegenstrever. Zo’n 22 procent van zijn baltoetsen gebeuren in de grote rechthoek. Zijn rivaal moet het doen met 18 procent. En dan is er nog de vrijgevigheid voor de collega’s. Lewandowski bood 27 wenkende kansen - deze term van onderzoeksbureau OPTA is wel voor interpretatie vatbaar - aan zijn Bayern-ploegmaats aan, Haaland 21 mogelijkheden. Toch staat de assistenteller van die laatste op zes stuks, dat is het dubbele van Lewandowski in dit lopende seizoen.

Uiteraard werd Lewandowski al aan de tand gevoeld over dat ongelofelijke talent. Hij raadt Haaland af nu al de stap te zetten naar een absolute topclub, genre Real Madrid. “Het zou goed zijn mocht hij langer in de Bundesliga blijven. Hij heeft een enorm potentieel. Maar ik wil niet te veel zeggen, anders leg ik te veel druk op die jongen. Als hij hard blijft werken, kan hij het allerhoogste niveau sowieso bereiken.”

Nog 18

Bayern-coach Hans-Dieter Flick: “Het is Haalands eerste seizoen. Hem vergelijken met Robert is veel te vroeg. Robert is al jaren absolute wereldklasse. Maar Haaland is wel een veelbelovend talent. Zijn honger naar doel is enorm. Hij wil alleen maar scoren. En dan is er nog die hebzucht. Hij wil bijleren, bijleren en bijleren.

Oh ja, nog dit. Lewandowski scoorde de laatste zes wedstrijden tegen zijn voormalige werkgever liefst twaalf keer, in totaal zit hij al aan 22 goals tegen Dortmund. Vanavond kan de Pool overigens verder op jacht gaan naar dat mythische record van Gerd Müller. Die scoorde 48 jaar geleden 40 keer in één Bundesliga-seizoen. Nog 13.

