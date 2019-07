Transfer van Raman naar Schalke 04 nu toch rond KTH/TLB

05 juli 2019

15u15 1 Bundesliga Benito Raman (24) heeft zijn toptransfer naar Schalke 04 dan toch eindelijk beet. Schalke bereikte met Fortuna Düsseldorf een akkoord over de definitieve overgang van de snelle aanvaller, die een contract tot 2024 tekende bij Die Königsblauen en het rugnummer 9 zal dragen.

Zondag was het al zo goed als zeker dat de snelle flankaanvaller, het voorbije seizoen goed voor 10 goals en 4 assists, Düsseldorf de rug zou toekeren. Raman stuurde toen zijn kat naar de eerste publieke training van Fortuna en trainde apart in afwachting van een akkoord. Dat werd dus, mét de nodige moeite, gevonden. Schalke eindigde het voorbije seizoen op een teleurstellende 14de plaats.

Indrukwekkende spurtstatistieken

De 24-jarige Gentenaar toonde zich op de clubwebsite erg tevreden met zijn overgang. “Ik ben heel blij hier te zijn. In het verleden speelden verschillende Belgische spelers voor Schalke. Als ik een vergelijkbare carrière zou kunnen opbouwen, zou ik erg trots zijn. Ik zal er alleszins alles voor geven.”

Ook sportief directeur Jochen Schneider en hoofdcoach David Wagner toonden zich gelukkig. “We hebben Benito het voorbije seizoen intensief gevolgd”, legde Schneider uit. “Vooral zijn dreiging voor doel en zijn werkkracht sprongen in het oog. We zijn er zeker van dat hij met zo’n speelstijl het publiek voor zich kan winnen.”

“We zijn heel tevreden dat hij voor ons gekozen heeft”, benadrukte Wagner. “Met tien goals en zes assists had hij een grote impact bij Düsseldorf. Hij liet bovendien indrukwekkende spurtstatistieken optekenen. Dat hopen we volgend seizoen ook bij Schalke te zien.”

Benito Raman maakte in de zomer van 2017 de overstap naar toenmalig tweedeklasser Fortuna Düsseldorf. Daar was hij in zijn eerste seizoen een bepalende factor in de strijd om promotie. Het afgelopen seizoen bevestigde hij in de Bundesliga. Voordien waren er in België vaak twijfels rond Raman. De buitenspeler werd in 2015 met Gent kampioen, maar werd er nooit onbetwist basisspeler. Daarbovenop kwamen enkele extrasportieve incidenten. De Buffalo’s leenden hem uit aan Beerschot, Kortrijk en STVV en ook een doortocht bij Standard was niet bijster succesvol.