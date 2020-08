Topmannen Bayern en Dortmund clashen in Duitse pers: “Jonge talenten zijn verkoopobjecten bij Dortmund” SVL

03 augustus 2020

17u46

Bron: Bild 0 Bundesliga Uli Hoeneß, erevoorzitter van Bayern München, heeft in het Duitse BILD zwaar uitgehaald naar de transferpolitiek van rivaal Borussia Dortmund. Volgens Hoeneß zijn de toptalenten die de Schwarzgelben halen “verkoopobjecten om veel winst te boeken”. Dortmunds sportief directeur Michael Zorc noemt de uitspraken van Hoeneß “arrogant”.

Bayern München duldt intussen al acht jaar geen tegenstand in de Duitse Bundesliga. Ook afgelopen seizoen finishte Der Rekordmeister, ondanks een gemiste competitiestart, met een straatlengte voorsprong op Borussia Dortmund. Dat de grootste concurrent niet in staat is om de Beierse hegemonie te doorbreken, ligt volgens erevoorzitter Uli Hoeneß aan hun transferpolitiek: “De transfers van Dortmund zijn onverstandig. Wanneer ze een jonge speler halen en hij speelt goed, hoor je uiteindelijk altijd dat ze er forse winst op willen boeken. Zo krijgen die jongens nooit het ware DNA van de club, maar voelen ze zich een verkoopobject. Van ons krijgen belangrijke spelers altijd het gevoel dat ze voor altijd voor Bayern zullen spelen. Robert Lewandowski is daar het beste voorbeeld van.”

Michael Zorc, sportief directeur van Borussia Dortmund, is niet opgezet met de woorden van Hoeneß: “Zijn uitspraken zijn nogal arrogant. Als je elk jaar met 250 miljoen euro rondloopt, is het makkelijk praten. Het is duidelijk dat wie veel geld heeft, er graag mee staat te pronken.” Afwachten of Dortmund, met onder meer drie Belgen en nieuw kroonjuweel Jude Bellingham, volgend seizoen wél aanspraak maakt op de eerste kampioenenschaal sinds 2012.